نوا وايل يتوج بلقب «الرجل الأكثر جاذبية في العالم»

خبرني - توجت مجلة «بيبول» الأمريكية الممثل نوا وايل بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2026، في مفاجأة للفنان الذي لم يصدق الخبر.

وجاء اختيار وايل، البالغ من العمر 55 عامًا، تقديرًا لمكانته الفنية وعودته اللافتة إلى صدارة المشهد التلفزيوني من خلال المسلسل الطبي «The Pitt»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وعزز حضوره بين أبرز نجوم الدراما الأمريكية.

زوجة نوا وايل تقنعه بقبول اللقب

كشف نوا وايل أن رد فعله الأول تجاه اختياره للفوز باللقب كان الاعتقاد بأن الأمر لا يتجاوز مزحة، موضحًا أن زوجته سارة، البالغة من العمر 46 عامًا، كان لها دور مهم في إقناعه بتقبل هذا التكريم.

وأشار إلى أن زوجته ذكّرته بأن الجاذبية لا تقتصر على المظهر الخارجي، بل ترتبط أيضًا بالشخصية وطريقة التعامل مع الآخرين، إلى جانب دوره في حياته الأسرية بصفته زوجًا وأبًا.

وتعامل وايل مع الأمر بروح الدعابة، مازحًا بأن زوجته شعرت بالسعادة تجاه هذا الاختيار، لأنه يؤكد، من وجهة نظرها، حسن ذوقها في اختيار شريك حياتها.

يأتي هذا التكريم في أعقاب عودة نوا وايل إلى دائرة الضوء، بفضل أدائه في مسلسل «The Pitt»، الذي أسهم في تجديد الاهتمام بمسيرته الفنية، ومنحه جائزتي إيمي متتاليتين لأفضل ممثل، وفقًا لما أورده التقرير.

وكان وايل قد حقق شهرته الواسعة خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما جسد شخصية الطبيب جون كارتر في المسلسل الطبي الشهير «ER»، الذي شارك فيه إلى جانب جورج كلوني وعدد من نجوم التلفزيون الأمريكي.

وأسهم هذا الدور في ترسيخ مكانته لدى الجمهور، قبل أن يعود إلى الواجهة مجددًا من خلال أعمال تلفزيونية لاقت اهتمامًا واسعًا.

أبناء نوا وايل يتفاعلون مع التكريم بسخرية

وعن ردود فعل أبنائه الثلاثة، أوين وأودن وفرانسيس، على حصوله على اللقب، أوضح وايل أن أفراد أسرته تعاملوا مع الخبر بمزيج من المفاجأة والمزاح.

وأشار إلى أن أحد أبنائه حذره مازحًا من أن التكريم قد يجلب له مزيدًا من الانتقادات مع زيادة شهرته، بينما لم تصدق ابنته الكبرى الخبر، متوقعًا أن تستمر في السخرية منه بسبب هذا اللقب لسنوات مقبلة.

وأكد الممثل الأمريكي أنه لا يتوقع أن يُحدث هذا التكريم تغييرًا جوهريًا في حياته اليومية، لكنه يستعد لمزيد من التعليقات الساخرة من أفراد عائلته وأصدقائه، في أجواء تعكس تعامله العفوي مع اللقب الجديد.