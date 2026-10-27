طفل أشعل الإنترنت.. شكوى للشرطة بسبب مهاراته بكرة القدم

أثار طفل أميركي يبلغ من العمر 3 سنوات ضجة في الولايات المتحدة، بعدما تحولت مباراة لكرة القدم للناشئين إلى واقعة استدعت تدخل الشرطة، وسط اتهامات من عائلته بأنه تعرض للاستبعاد بسبب مهاراته الاستثنائية.

فما القصة؟

وقد بدأت القصة خلال مباراة أُقيمت، السبت، في مدينة وينتر بارك بولاية فلوريدا، وكان من المفترض أن تكون مناسبة ترفيهية للأطفال، قبل أن ينشب خلاف بين مسؤولي الدوري ووالدي الطفل نيفادا بيير، وينتهي باستدعاء الشرطة إلى المكان.

NEW: Florida police release a statement after a family claims that police were called on their 3-year-old son because he was "too good" at soccer. Video footage shows a 3-year-old soccer prodigy dominating a group of 5-year-olds in Winter Park, Florida. "They called the police on a three-year-old because he's too good... because he had the ball for too long and nobody else can get the ball so they called the police on him," the family claimed in the video. The Winter Park Police Department has since released a statement saying they were called about a "disturbance" between league officials and the player's parents. "The Winter Park Police Department was contacted by a soccer league official who requested response to a disturbance between league officials and the parents of a player," they said. "The league requested the family leave and offered to refund the league cost to family. Shortly after arrival, the officers were requested by the league official to communicate with the family as he did not want to further a disturbance." "The family stated the game was over and they were leaving. The family was cooperative with the officers and were provided with an event number for the incident at their request." "The incident was a civil matter between those parties and not criminal. No one was arrested, trespassed, or forced to leave the park. The Officers body worn cameras confirm the above information." — Collin Rugg (@CollinRugg) October 26, 2026

في حين انتشرت مقاطع مصورة للطفل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يراوغ اللاعبين ويسجل الأهداف، ما أثار موجة من التفاعل، وسط تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة وأسباب استبعاده من المباراة.



إلى ذلك، أكد والدا الطفل نيفادا أن طفلهما تعرض للانتقاص منه بسبب تفوقه في اللعب، بحسب تقرير الشرطة، فيما قال مدير الدوري الرياضي المنظم للمباراة إن الطفل استُبعد "بسبب سلوكه"، مشيراً إلى أن والديه كانا "مستاءين من مدة مشاركة ابنهما في اللعب"، ووصفهما بأنهما "غير منضبطين".

أما إدارة شرطة وينتر بارك، فقالت في بيان، إن أحد مسؤولي دوري كرة القدم طلب تدخل أفرادها بسبب خلاف مع والدي أحد اللاعبين.

وأوضحت الشرطة أن الدوري طلب من العائلة المغادرة، وعرض رد رسوم المشاركة إليها، مضيفة أن العائلة أبلغت أفراد الشرطة بانتهاء المباراة، وأنها كانت تغادر المكان، كما أبدت تعاوناً معهم.

40 هدفاً في 5 مباريات

على الجانب الآخر، قالت مارتاسيا غريفين، والدة الطفل، إن ابنها أُجلس على مقاعد البدلاء لأنه "بارع للغاية"، وإن العائلة شعرت بالإحراج بعدما استُدعيت الشرطة إلى المباراة، وفق ما ذكرت في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، مضيفة أن نيفادا سجل أكثر من 40 هدفاً خلال خمس مباريات في الموسم الحالي، رغم مشاركته أمام أطفال يكبرونه بعامين.

وفي مقاطع فيديو نُشرت عبر حساب الطفل الرسمي على إنستغرام، عرض والداه لقطات من أدائه في الملعب، وقالا إنه سجل 10 أهداف في مباراة نهاية الأسبوع، رغم إخراجه من اللعب قبل انتهاء المباراة.

وجاء في تعليق مرفق بأحد المقاطع أن الدوري استبعد نيفادا لأن اللاعبين لم يتمكنوا من انتزاع الكرة منه أسبوعاً بعد آخر، مضيفاً أن بعض أولياء أمور لاعبي الفريق المنافس لم يروا أن ذلك عادل، رغم أن الطفل يبلغ 3 سنوات ويلعب أمام أطفال يبلغون 5 سنوات.

كما حصلت شبكة "إيه بي سي نيوز" على تسجيل لاتصال الطوارئ، يُسمع مسؤول الدوري وهو يصف أحد الوالدين بأنه "غير منضبط"، ويتهم والدة الطفل بإثارة الاضطراب وملاحقته وتوجيه الإهانات إليه أمام الحاضرين. لكن والدة نيفادا قالت إنها لم تفعل سوى الدفاع عن ابنها والتعبير عن اعتراضها على ما حدث.

غضب واسع وحملة تبرعات

لم تمر الواقعة مرور الكرام، إذ أثارت ردود فعل غاضبة، من بينها تعليق السيدة راشيل، المعروفة ببرامجها الترفيهية والتعليمية للأطفال، التي وصفت ما حدث بأنه "مقزز"، وقالت إن استدعاء الشرطة ضد طفل يبلغ 3 سنوات بسبب مهارته في كرة القدم، ثم استبعاده من الدوري، أمر أثار غضبها الشديد.

كما دعت الطفل إلى الظهور في برنامجها الشهير لاستعراض مهاراته، ووصفت الواقعة بأنها عنصرية ومثيرة للاشمئزاز، محذرة من آثارها النفسية.

كما انتقد محامي حقوقي الواقعة، متسائلاً عن الرسالة التي قد تصل إلى الرياضيين الصغار إذا عوقب طفل بسبب تفوقه، فيما وصف لاعب كرة القدم الأميركية السابق روبرت غريفين استدعاء الشرطة ضد طفل في الثالثة من عمره بأنه أمر "جنوني"، معتبراً أن معاقبته بسبب براعته الرياضية أمر سخيف.

على وقع ذلك، جمعت حملة تبرعات ما يزيد عن 10,036 دولاراً لصالح الطفل الأميركي.



مراجعة ملابسات الواقعة

من جانبها، قالت مؤسسة "آي ناين سبورتس"، المسؤولة عن برنامج كرة القدم للناشئين، إنها تتعامل بجدية مع المخاوف التي أُثيرت بشأن الواقعة، مضيفة أنها تواصلت مع العائلة وبدأت مراجعة للملابسات، تشمل التحدث إلى الأطراف المعنية، مؤكدة أن التعامل باحترام مع كل طفل وأسرة، وضمان سلامتهم ورفاههم، يمثلان أولوية لديها.