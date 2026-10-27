إقبال مرتفع على الانتخابات الإسرائيلية.. تل أبيب تتصدر أعداد المصوّتين والائتلاف يطالب بتمديد التصويت

خبرني - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 4,892,186 ناخبًا حتى الساعة السادسة مساءً، في ظل إقبال ملحوظ على صناديق الاقتراع، بالتزامن مع بحث إمكانية تمديد ساعات التصويت إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً.

وذكرت اللجنة أن تل أبيب-يافا تصدرت المدن الإسرائيلية من حيث العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بواقع 277,751 ناخبًا، تلتها القدس بـ252,038 ناخبًا، ثم حيفا.

وعلى صعيد نسب المشاركة في البلدات، سجلت تيمور أعلى نسبة تصويت بلغت 91.6%، تلتها يوفال بنسبة 91.5%، ثم شوراشيم بنسبة 90.1%. كما بلغت نسبة التصويت في بات تشين 87.7%، وفي حزون وشافي داروم 87% لكل منهما، وفق البيانات التي أوردها التقرير.

وفي تطور متصل، عقدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اجتماعًا لبحث طلب قدمته أحزاب الائتلاف الحكومي لتمديد ساعات التصويت في مراكز الاقتراع إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً، وذلك على خلفية تقارير عن ازدحام وطوابير انتظار طويلة خلال يوم الانتخابات.