"يوم الحساب لنتنياهو".. الانتخابات الإسرائيلية تتصدر عناوين الصحف العالمية

خبرني - تصدّرت الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء، عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط ترقب دولي لمصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اقتراع وصفته صحف بأنه اختبار حاسم لمستقبله السياسي، في ظل توقعات بصعوبة حصول أي من المعسكرين المتنافسين على أغلبية واضحة في الكنيست.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن عدداً من الصحف العالمية وضع الانتخابات الإسرائيلية في صدارة تغطيته، مع تركيز على احتمال خسارة نتنياهو، وإمكانية عودته إلى رئاسة الحكومة حتى في حال حلوله خلف منافسه غادي آيزنكوت، عبر تشكيل حكومة وحدة.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة «واشنطن بوست» عنواناً مفاده أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات لكنه يبقى في السلطة، في إشارة إلى تعقيدات تشكيل الائتلافات الحكومية في إسرائيل.

أما صحيفة «نيويورك تايمز»، فسلّطت الضوء على ما وصفته بأنه انتخابات تتعلق بهوية إسرائيل ومستقبلها، فيما أشارت «وول ستريت جورنال» إلى تقارب مواقف نتنياهو وآيزنكوت في عدد من الملفات الأمنية، بينها غزة وإيران وإقامة دولة فلسطينية.

وفي ألمانيا، وصفت صحيفة «تاغسشبيغل» الانتخابات بأنها «مصيرية»، وربطت نتائجها بمستقبل نتنياهو السياسي، في ظل الانتقادات المرتبطة بإخفاقات السابع من أكتوبر والحروب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي فرنسا، تساءلت صحيفة «ليبراسيون» عما إذا كان نتنياهو قادراً على خسارة الانتخابات، بينما وصفت صحيفة «لا كروا» الاقتراع بأنه انتخابات مفتوحة في دولة منقسمة.

أما في إيطاليا، فوصفت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الانتخابات بأنها «استفتاء على نتنياهو»، في حين اختارت صحيفة «لا ستامبا» عنوان «نتنياهو.. يوم الحساب».