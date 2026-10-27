تقديرات إسرائيلية: نسبة التصويت قد تصل إلى 80% وارتفاع العتبة الانتخابية إلى 190 ألف صوت

خبرني - قدّر القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحامي دين ليفني، أن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست السادس والعشرين قد تصل إلى 80%، في مستوى غير مسبوق منذ عقود، وفق ما أوردته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الرابعة عصرًا 4,085,075 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 55.7%، مقارنة بـ47.5% في التوقيت نفسه خلال انتخابات عام 2022.

وأشار ليفني إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء لجنة الانتخابات قياس معدلات التصويت خلال يوم الانتخابات عام 1973، موضحًا أن وصول المشاركة إلى 80% سيشكل سابقة منذ عام 1969.

ووفق التقرير، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات الحالية نحو 7.33 ملايين ناخب، ومن شأن وصول نسبة المشاركة إلى 80% أن يرفع عدد المصوتين إلى نحو 5.87 ملايين، بزيادة تقارب 1.07 مليون ناخب مقارنة بانتخابات عام 2022، التي بلغت فيها نسبة المشاركة 70.6%.

ارتفاع العتبة الانتخابية

وأوضح التقرير أن ارتفاع نسبة المشاركة قد يرفع عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز العتبة الانتخابية، المحددة عند 3.25% من الأصوات الصحيحة، إلى نحو 190 ألف صوت، مقارنة بنحو 154.9 ألف صوت في انتخابات عام 2022.

كما توقع ارتفاع عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الكنيست من 36,228 صوتًا في الانتخابات السابقة إلى ما بين 44 ألفًا و46 ألف صوت، وفق تقديرات تستند إلى وصول المشاركة إلى 80%، مع افتراض بقاء حجم الأصوات الممنوحة للقوائم التي لا تتجاوز العتبة قريبًا من مستواه السابق.

وقد يزيد ذلك من صعوبة المنافسة أمام الأحزاب الصغيرة، التي ستحتاج إلى حشد مزيد من الأصوات لتجاوز العتبة الانتخابية، في حين قد تستفيد الأحزاب الأكبر من اتساع قاعدة التصويت واتفاقات فائض الأصوات.

وبحسب استطلاع أخير أجرته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، لا تزال خمس قوائم دون العتبة الانتخابية، فيما بلغت نسبة التأييد لقائمتي «جنود الاحتياط» و«الحزب الاقتصادي» نحو 1.9% لكل منهما، وفقًا للتقرير.