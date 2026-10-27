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104 قضايا كريستال في أسبوع.. ضبط 145 شخصا في الأردن

  • 27 أكتوبر 2026
  • 20:36
104 قضايا كريستال في أسبوع ضبط 145 شخصا في الأردن

إدارة مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد الكرستال وتتعامل مع ١٠٤ قضية كرستال، ٤١ قضية اتجار وترويج و ٦٣ قضية تعاطٍ 

•⁠  ⁠أُلقي القبض خلال تلك القضايا على ١٤٥ شخصاً، منهم ٦٣ شخصاً بقضايا الترويج والاتجار و ٨٢ شخصاً بقضايا الحيازة والتعاطي، وضُبط بحوزتهم كمّيات من تلك المادة القاتلة.
 

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع  الثالث عشر من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع  ١٠٤ قضية في مختلف محافظات المملكة من بينها ٤١ قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و ٦٣  قضية تعاطٍ ، أُلقي القبض خلالها على ٦٣ مروجاً وتاجراً تورطوا بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على ٨٢ متعاطياً لمادة الكريستال القاتلة وضُبط بحوزة المقبوض عليهم كمّيات من مادة الكريستال القاتلة. 


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقّق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبّب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدّد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرّية والجدّية.

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