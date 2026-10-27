حالة تعاطف مع منى عبدالمجيد بعد تغير ملامحها

خبرني - بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عادت الفنانة المصرية منى عبدالمجيد إلى اهتمام الجمهور عقب ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبدت ملامح منى عبدالمجيد مختلفة عما اعتاده متابعوها، مع صعوبات واضحة في النطق والتحدث، وهو ما دفع كثيرين إلى التعبير عن تعاطفهم معها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة من داخل منزلها في مصر، بينما حاولت التواصل مع متابعيها باستخدام الإشارات وحركات اليد وتعبيرات الوجه، في ظل الصعوبات التي تواجهها في التعبير بالكلمات.

جلطتان دماغيتان أثرتا على قدرتها على الكلام

وكشفت منى عبدالمجيد خلال الفيديو عن تعرضها لجلطتين في الدماغ، موضحة أن الإصابة أثرت على قدرتها على الكلام، وأنها بدأت تستعيد النطق تدريجيًا، رغم استمرار الصعوبات التي تواجهها في الحديث.

وطلبت الفنانة من الجمهور تفهم حالتها ومنحها العذر بسبب عدم قدرتها على التعبير بالكلمات بسهولة، وحاولت خلال حديثها نطق بعض العبارات، مستعينة بلغة الجسد والإشارات لإيصال ما تريد قوله إلى متابعيها.

رسالة منى عبد المجيد إلى زملائها في الوسط الفني

وتحدثت عبد المجيد عن حياتها بعيدًا عن الشاشة، مشيرة إلى أنها تتنقل بين مصر والكويت، وأن الفنانين زهرة الخرجي ومحمد العجيمي يحرصان على التواصل معها باستمرار، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة أخبارها.

وأعربت الفنانة عن امتنانها لاهتمامهما بها، ووجهت إليهما كلمات تحمل مشاعر المحبة والتقدير، تقديرًا لحرصهما على السؤال عنها خلال الفترة التي ابتعدت فيها عن الظهور.

منى عبد المجيد تتحدث عن حياتها الشخصية

وفي سياق حديثها عن حياتها الشخصية، أوضحت الفنانة أنها لم تُرزق بأطفال، كما أشارت إلى كلبها الذي ظهر بجانبها في الفيديو، مؤكدة أنها تعتبره بمنزلة ابنها.

واختتمت منى عبد المجيد حديثها بقولها: «أنا صادقة وأحب من القلب»، في ظهور أعادها إلى اهتمام الجمهور بعد غياب طويل، وكشف جانبًا من ظروفها الصحية الحالية والصعوبات التي تحاول تجاوزها خلال مرحلة التعافي.