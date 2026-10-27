العون الأردنية لمرض الزهايمر وجامعة المملكة للعلوم الطبية توقعان مذكرة تفاهم.

خبرني - وقّعت جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر وجامعة المملكة للعلوم الطبية، يوم أمس في العاصمة عمّان، مذكرة تفاهم تضع إطاراً عاماً للتعاون الأكاديمي والعلمي والمجتمعي في مجال أمراض الخرف ومرض الزهايمر.

ومثلت الأستاذة ريم أبو حسان، جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، بوصفها رئيسة الهيئة الإدارية، فيما مثل جامعة المملكة اللعلوم الطبية، رئيس الجامعة سعادة الدكتور محمد القضاة.

تعاون مشترك يجمل مجالات متعددة

وتهدف المذكرة، التي جاءت انطلاقاً من أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الصحية، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض الخرف، ودعم البحث العلمي، وتطوير قدرات الطلبة، وذلك وفق إمكانات الطرفين والأنظمة والسياسات المعمول بها لدى كل منهما.

وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها المذكرة، البحث العلمي من خلال تشجيع أعضاء الهيئات التدريسية وطلية الدراسات العليا والبكالوريوس على إجراء بحوث علمية متعلقة بالخرف والزهايمر، وإعداد الدراسات، وتدريب الطلبة عبر إتاحة فرص تدريب ميداني لطلبة كليات الطب والتمريض وتعزيز مشاركتهم في البرامح التوعوية، كما شملت مجالات التعاون أيضا، إنشاء نادٍ طلابي للتوعية متخصص بمرض الزهايمر وأمراض الخرف داخل الجامعات، بهدف تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والحملات التوعية.

وتضمنت المذكرة، كذلك المساهمة في نشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من أمراض الخرف وسبل التعامل مع المصابين ودعم مقدمي الرعاية لهم، وتشجيع المبادرات المجتمعية التي يشارك فيها طلبة الجامعة لخدمة هذه الفئة.

وتُعنى جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، التي تأسست عام 2020 وهي عضو في المنظمة العالمية لمرض الزهايمر، بالتوعية بالمرض ودعم الأشخاص الذين يعيشون مع الخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

ويشار أن جمعية العون الأردنية لمرض الزهيامر، مستمرة في عقد الشراكات الاستراتيجية وبناء التحالفات الوطنية مع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في دعم الأشخاص الذين تحتاج ذاكرتهم إلى رعاية.