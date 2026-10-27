ترمب: سأحترم نتائج الانتخابات النصفية إذا كانت نزيهة

خبرني - قال الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، إنّه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل "إذا كانت انتخابات نزيهة"، في تلميح جديد إلى اتهامات غير موثّقة بعمليات تزوير.



وفي تصريح أدلى بها أثناء توجهه إلى ولاية تكساس للمشاركة في تجمع انتخابي، أوضح ترامب أنه سيعمل مع الديموقراطيين في حال خسر الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن لديه بصفته رئيسا حق نقض "قويا" لمشاريع القوانين.



وستعقد الانتخابات النصفية في 3 تشرين الثاني.



وأشار الاستطلاع الذي استمر 4 أيام إلى أن نحو 31% من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية عن الأسبوعين السابقين، وهو أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته.



وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الحزب الذي سيصوتون له لو أجريت انتخابات الكونغرس اختار نحو 47% الحزب الديمقراطي مقابل 35% اختاروا الحزب الجمهوري.



وتقدم الديمقراطيين بفارق 12 نقطة مئوية هو الأكبر خلال الدورة الانتخابية الحالية، وقد يعزز آمالهم في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.



أما بالنسبة للجمهوريين، فإن فقدان السيطرة على أي من المجلسين قد يعقد جدول أعمال ترامب في العامين الأخيرين من ولايته.



وأدلى ترمب بصوته في انتخابات منتصف الولاية في ولاية فلوريدا التي تُعد حاسمة لمسار فترته الرئاسية الثانية

