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نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية تتجاوز 55%

  • 27 أكتوبر 2026
  • 20:18
نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية تتجاوز 55

خبرني -  أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة التصويت في الانتخابات الجارية بلغت 55.7% حتى الساعة الرابعة مساءً، في ارتفاع واضح مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دان ليفنه، إن نسبة التصويت المسجلة عند الساعة 16:00 بلغت 55.7%.

وبحسب المعطيات التي أوردتها اللجنة، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات السابقة 47.5% عند التوقيت المقارن.

وتستمر عملية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع، على أن تُغلق الصناديق في وقت لاحق من مساء اليوم، وتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية.

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