سبب إحالة البلوغر المصرية منار سامي وزوجها إلى المحاكمة

خبرني - شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لخبر القبض على البلوغر المصرية منار سامي وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية في مصر.

يأتي ذلك بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إحالتها وزوجها إلى المحاكمة خلال الساعات الماضية.

ويرتبط سبب القبض على البلوغر منار سامي وزوجها باتهامهما بحيازة مواد مخدرة. ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن الواقعة بدأت بضبط قوات الشرطة، في نطاق قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، عدة متهمين من بينهم منار وزوجها.

ما سبب القبض على البلوغر منار سامي؟

عثرت قوات الشرطة بحوزة المتهمين على جوهر الكوكايين المخدر، وذكر محضر النيابة أن الكمية المضبوطة كانت معدة بقصد الاتجار، خارج الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز مواد مخدرة أخرى غير مصرح بها قانونًا. كما أسندت إلى المتهم الأول تهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

ما المضبوطات مع البلوغر منار سامي؟

ضبطت قوات الأمن المصرية، بصحبة البلوغر منار سامي وزوجها وشقيقها، كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الكوكايين والحشيش وعقار الإكستاسي.

وشملت المضبوطات أيضًا سلاحًا أبيض، و5 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

ووفقًا للتفاصيل الواردة بشأن الواقعة، عثرت قوات الأمن على 60 قطعة داخل كيس بلاستيكي يُشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش، فضلًا عن 20 كيسًا داخل كيس آخر يُشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين، إلى جانب كمية من عقار الإكستاسي المخدر.

وعقب ضبط المضبوطات، حررت السلطات الأمنية المصرية محضرًا بالواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهمين قبل عرضهم على النيابة العامة المصرية، التي قررت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المصرية.

من هي البلوغر منار سامي؟

بعد تداول خبر القبض عليها وإحالتها إلى المحاكمة، تزايد البحث عن هوية البلوغر المصرية منار سامي، وطبيعة المحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

والبلوغر منار هي صانعة محتوى مصرية، واكتسبت شهرتها عبر منصة تيك توك، إذ تقدم محتوى يتعلق بالموضة والجمال.