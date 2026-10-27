محمد رمضان يتعاون مع عصام صاصا في دويتو جديد

خبرني - يستعد الفنان محمد رمضان لطرح دويتو غنائي جديد يجمعه بمطرب المهرجانات عصام صاصا، في تعاون مرتقب أثار تفاعل الجمهور.

وشارك محمد رمضان صورة تجمعه بعصام صاصا، معلنًا عن تعاونهما في أغنية جديدة، وحرص على تشويق متابعيه من خلال دعوة الجمهور إلى توقع اسم العمل، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تقديم محتوى غنائي يحقق المتعة للجمهور.

وكتب رمضان في تعليقه على الصورة: «اللي هيتوقع اسم أغنيتي مع عصام صاصا صح، مش هيكسب حاجة، علشان هدفي أمتعكوا مش أشحت استماعكوا، ثقة في الله هتكسبوا تراك يليق بولاد حارتنا».

وأثار الإعلان اهتمام المتابعين، خاصة مع ترقب طبيعة الأغنية التي ستجمع الفنانين، في ظل اختلاف أسلوبهما الغنائي، وما قد يحمله التعاون من مفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والأداء.

محمد رمضان يشوق الجمهور لدويتو عصام صاصا

ويواصل محمد رمضان نشاطه الفني في مجال الغناء، إذ طرح مؤخرًا أغنيته «الحب طلع أكذوبة»، ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية التي يقدمها على مدار العام، بالتزامن مع مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

كما أحيا رمضان حفلًا في البرازيل خلال الفترة الأخيرة، في إطار نشاطه الفني خارج المنطقة العربية، إلى جانب إعلانه عن مشروعات غنائية مشتركة مع أسماء عالمية، في خطوة تعكس توجهه نحو توسيع نطاق حضوره الموسيقي.

ويترقب الجمهور طرح الدويتو الجديد مع عصام صاصا، وسط تساؤلات بشأن موعد إصداره الرسمي واسمه النهائي، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل خلال الفترة المقبلة.