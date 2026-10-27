الأمطار مستمرة الأربعاء.. تحذير من السيول وتدني الرؤية في الأردن

خبرني - تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأربعاء، مع توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة لفترات قصيرة، قد يصحبها البرق والرعد، وسط تحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وقال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، عصام يعقوب، إن المملكة تأثرت منذ فجر الثلاثاء بمنخفض البحر الأحمر بالتزامن مع حوض علوي بارد، ما أدى إلى هطول أمطار في مناطق مختلفة.

وأوضح أن كميات الأمطار المسجلة حتى الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء بلغت نحو 15 ملم في عمّان، و7 ملم في الزرقاء، و5 ملم في الكرك، مشيرا إلى استمرار الهطولات في مناطق تشمل الطفيلة ومعان والسلط وإربد وعجلون.

وأضاف أن الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، مع احتمال نشاطها في المناطق الصحراوية، محذرا من تدني مدى الرؤية الأفقية حتى مساء الأربعاء.

وبحسب التوقعات، يميل الطقس إلى الاستقرار تدريجيا الخميس، مع أجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يُتوقع انخفاض درجات الحرارة الجمعة، مع احتمال هطول زخات مطرية متفرقة خلال ساعات الصباح الباكر.

من جهتها، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وأماكن تجمع المياه، وعدم المجازفة بقطع الطرق التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.