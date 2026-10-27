مجلس أمناء جامعة البترا يستهل اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرك

خبرني - استهل مجلس أمناء جامعة البترا اجتماعه، الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين الأول 2026، برئاسة معالي الدكتور غازي منور الزبن، وبحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العمل الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال الإجرامية غريبة عن المجتمع الأردني وتاريخه، الذي يقوم على المواطنة والتآخي والتسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ويرفض التمييز بين أبنائه على أساس الدين أو المعتقد، ويعتز بوحدة أبنائه مسلمين ومسيحيين، في ظل الراية الهاشمية.

وشدد المجلس على أهمية الدور الوطني والتنويري الذي تضطلع به الجامعات الأردنية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح والحوار، وتعزيز الوعي لدى الشباب، ومواجهة الفكر المتطرف وكل ما من شأنه المساس بوحدة المجتمع الأردني ونسيجه الاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لحماية هذه الوحدة وصون الهوية الوطنية في مواجهة محاولات بث الفرقة والانقسام.

وعلى صعيد آخر، بحث المجلس مؤشرات القبول في عدد من التخصصات الأكاديمية، وخطط استكمال متطلبات الطلبة الملتحقين بالبرامج الموقوفة، مؤكداً أهمية إعداد خطة تسويقية استراتيجية لاستقطاب الطلبة وتعزيز تنافسية الجامعة، بما ينسجم مع المحافظة على جودة التعليم والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.

كما استمع المجلس إلى تقرير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وناقش موقع الجامعة في التصنيفات العالمية وسبل تعزيز حضورها الأكاديمي، إلى جانب بحث تحديث الأنظمة والتعليمات الداخلية، وتطوير البرامج المهنية والمهارية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة التوصيات المتعلقة بالتسويق والتدقيق الداخلي والبحث العلمي والبرامج الأكاديمية، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير أدائها المؤسسي، والارتقاء بمخرجاتها التعليمية، وتعزيز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي.