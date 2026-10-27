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افتتاح معرض "بيت الفن" الدائم في جامعة الشرق الأوسط

  • 27 أكتوبر 2026
  • 19:00
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط

خبرني - افتتحت الأميرة رجوة بنت علي، أولى المعارض الفنية ضمن مشروع "بيت الفن" الدائم (MEU Art House) في جامعة الشرق الأوسط، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ونخبة من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، ومشاركة عدد من الجامعات الأردنية.

يأتي المعرض الافتتاحي، الذي تستمر فعالياته حتى السابع عشر من تشرين الثاني 2026، ضمن سلسلة من المعارض الفنية التي سيحتضنها "بيت الفن"، بوصفه مساحة لعرض النتاجات الإبداعية والفنية للطلبة والفنانين، حيث ضم لوحات منفذة بتقنيات الرسم الزيتي والألوان المائية، والأعمال النحتية والخزفية والمجسمات، إلى جانب استضافة ورش عمل فنية وثقافية على مدار العام.

وأبدت سمو الأميرة اهتمامًا بالأعمال المعروضة، واطّلعت على أعمال الطلبة وتنوع تجاربهم وأساليبهم الفنية، مشيدةً بالمستوى الإبداعي الذي تعكسه، ومؤكدة أهمية توفير مساحات تحتضن المواهب الشابة وتتيح لها عرض أعمالها وتطوير أدواتها الفنية.

هذا وسيستقبل معرض "بيت الفن" الدائم سلسلة من المعارض الفنية وورش العمل في المرحلة المقبلة، بما يلتقي مع رؤية جامعة الشرق الأوسط الداعمة لتنمية الحس الجمالي المؤثر، وإتاحة المجال أمام الطلبة والفنانين لتبادل الخبرات والتجارب.

افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط
افتتاح معرض بيت الفن الدائم في جامعة الشرق الأوسط

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