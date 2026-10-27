إغلاق معبر نصيب يهدد بتكدس الشاحنات وتعطيل البضائع بين الأردن وسورية

خبرني - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الثلاثاء، إن إغلاق معبر نصيب الحدودي من الجانب السوري يؤثر في حركة نقل البضائع بين الأردن وسوريا، محذرا من تداعيات استمرار الإغلاق على الشحنات والتجارة بين البلدين.

وأوضح أبو عاقولة، في تصريحات لقناة المملكة، أن مركز جمرك جابر يواصل عمله ولم يُعلن عن إغلاقه حتى الآن، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من الشاحنات داخل مركزي جمرك نصيب وجابر، وأخرى عند بوابات جمرك جابر.

وبيّن أن حركة الشحن عبر جمرك جابر تبلغ نحو 1500 شحنة يوميا، تشمل الشاحنات الداخلة والخارجة، محذرا من أن استمرار الإغلاق لأكثر من يومين أو ثلاثة قد يؤدي إلى تكدس الشاحنات وتعطيل نقل البضائع، لا سيما الشحنات القابلة للتلف.

وأشار إلى أن الإغلاق قد يؤثر أيضا على بضائع وصلت إلى ميناء العقبة تمهيدا لنقلها إلى سوريا، فضلا عن الشحنات الموجودة في الموانئ والمعابر الأخرى، والبضائع التي تصل عبر المطارات.

ولفت أبو عاقولة إلى أن السلطات السورية أخرجت المخلصين الجمركيين والعاملين من مركز جمرك نصيب، ولم يتبق داخله سوى الأجهزة الحكومية، موضحا أن نقل البضائع كان يجري وفق نظام «باك تو باك»، الذي يتطلب وجود مختصين لإتمام عمليات التفريغ والنقل.

وأعرب عن أمله في استئناف العمل بمعبر نصيب اعتبارا من الأربعاء، بما يسمح بعودة حركة نقل البضائع إلى طبيعتها وتجنب المزيد من التأخير والتكاليف على التجار وشركات النقل.