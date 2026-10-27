انتخابات إسرائيل تقفز بالشيكل إلى ذروة 3 أسابيع

خبرني - ارتفع الشيكل الإسرائيلي بنسبة تقارب 1% إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، مدعوماً بتقارير تفيد بصعود نسبة المشاركة في أول انتخابات تشهدها إسرائيل منذ الهجمات التي قادتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وزاد سعر صرف العملة إلى 3.05 شيقل للدولار بعد أن انخفض إلى 3.12 الإثنين.

وتشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت أعلى مستوى لها منذ 49 عاماً، وهو ما يعتقد محللون أنه قد يشير إلى أداء قوي للأحزاب المعارضة لحزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتوقعت بنوك كبرى مثل جيه.بي مورغان أن يتأرجح سعر الشيكل بنسبة تصل إلى 3% في أي من الاتجاهين اعتماداً على نتيجة انتخابات الثلاثاء.

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل بأن نحو 31.5% من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الخمس الأولى. وكان هذا أسرع معدل إقبال منذ انتخابات عام 1977 عندما أوصلت تيار اليمين إلى السلطة لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وبنيامين نتنياهو أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في إسرائيل، إذ أمضى نحو 19 عاماً في المنصب، لكن سياسات ائتلافه اليميني أثارت انقسامات حادة في الداخل.

ويهدف منافسه الرئيسي جادي آيزنكوت، القائد العسكري السابق وأحد صقور الأمن، إلى الإطاحة به بدعم من أحزاب اليمين والوسط، فضلاً عن ما تبقى من اليسار الذي يتعرض للتهميش على نحو متزايد. وتظهر استطلاعات الرأي أن السباق متقارب.