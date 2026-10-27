ضربة ثلجية لطائرة يمنية في أجواء الأردن.. والركاب إلى عدن بطائرة بديلة - صور

خبرني - أوضح الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، أن إحدى طائرات الشركة تعرّضت لضربة ثلجية خلال رحلتها إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن الطائرة هبطت بسلام في المطار.

وأشار الشعبي إلى أن الظروف الجوية من التحديات التي تواجه شركات الطيران حول العالم، مما يتطلب جاهزية عالية والتزاماً دقيقاً بإجراءات السلامة المعتمدة للتعامل مع مختلف المتغيرات الجوية، بما يضمن سلامة الركاب والأطقم الجوية.

وأكد أن الخطوط الجوية اليمنية تمتلك كفاءات مهنية عالية من الطيارين المؤهلين وذوي الخبرة، إلى جانب أطقم فنية متخصصة تتمتع بمستويات متقدمة من الكفاءة والتأهيل، لافتاً إلى اهتمام قيادة الشركة بمواصلة برامج التدريب والتطوير ورفع جاهزية كوادرها.

وأضاف الشعبي أن الطائرة ستُحال إلى الصيانة في مطار الملكة علياء الدولي، فيما سيتم نقل الركاب المغادرين من عمّان إلى مطار عدن الدولي على متن طائرة أخرى، وفق موعد الإقلاع المحدد في حجوزاتهم المسبقة، بما يضمن استمرار ترتيبات سفرهم دون تغيير في الموعد المقرر.

وشدد الشعبي على أن سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات تمثل أولوية قصوى لدى الشركة، وأن الالتزام بمعايير السلامة والجودة يشكل أساساً ثابتاً في مختلف عملياتها التشغيلية.