الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض سوفكس 2026 في العقبة

خبرني - رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026" (SOFEX)، الذي يستضيفه مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وينظم المعرض والمؤتمر بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وهو أحد أبرز الملتقيات لمصنعي ومزودي معدات العمليات الخاصة، لعرض أحدث التقنيات العسكرية والحلول الدفاعية وأنظمة الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين كبرى الشركات العالمية والوفود الرسمية المشاركة.

واستمع جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني، إلى شرح من القائمين على المعرض، حول محاور المؤتمر والمعرض وأبرز المشاركين في نسخة هذا العام، وهي الأكبر من حيث مساحات العرض وعدد الدول المشاركة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 وفد رسمي يمثلون 75 دولة شقيقة وصديقة، و350 شركة عارضة من 38 دولة.

وتابع جلالته عرضا مرئيا وثق تطور المعرض عبر السنوات، وسلط الضوء على أبرز التقنيات والحلول الدفاعية الحديثة فيه.

وخلال حفل الافتتاح، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "سوفكس" اللواء المتقاعد المهندس أيمن البطران، أن انعقاد هذه الدورة للمعرض في العقبة يأتي خلال مرحلة دقيقة وتحديات إقليمية متزايدة التعقيد، موضحا أن التعامل مع هذه المتغيرات المتسارعة يستلزم رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية متكاملة بين الدول والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمبتكرين ورواد التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية.

وبين أن معرض "سوفكس" استطاع على مدى ثلاثة عقود أن يرسخ موقع الأردن على خارطة المعارض الدفاعية العالمية، تجسيدا للرؤية الملكية لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا للابتكار والتكنولوجيا الدفاعية.

وأشار قائد قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية، إلى أن طبيعة الحروب المعاصرة تتسارع بفعل التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، مبينا أن التفوق التقني لا يكفي ما لم يقترن بالخبرة الميدانية والقدرة على التكيف السريع.

وأوضح أن مواجهة تهديدات المستقبل تتطلب بناء شراكات دولية وثيقة، باعتبار أن مستقبل قوات العمليات الخاصة يصنعه التعاون والخيارات الاستراتيجية المشتركة.

وجال جلالة الملك في المعرض واطلع على مشاركات مجموعة من الشركات المحلية والدولية، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية وصناعات الدفاع والحلول الأمنية المبتكرة.

واستمع جلالته إلى شرح من ممثلي الشركات والقائمين على الأجنحة حول طبيعة معروضاتهم وأحدث معدات العمليات الخاصة والأنظمة الذكية التي تم تطويرها.

وعلى هامش المعرض والمؤتمر، عقد جلالة الملك لقاءات مع كل من رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء حسان عودة ووزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، وكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق البحري إدوارد ألغرين، ونائب القائد الأعلى لحلف الناتو الفريق أول أوريليو كولاغراندي، واللواء بحري صامويل ماجو من الجيش الفرنسي، واللواء ميشال ستريليكي من الجيش البولندي، وقائد الجيش الماليزي الفريق أول داتو أحمد، ورئيس أركان قوة دفاع باربادوس العميد كارلوس لوفيل.

وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.