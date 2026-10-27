الأردنية للطيران الراعي الذهبي للاجتماع الإقليمي السابع والثلاثين لمراقبي الحركة الجوية

خبرني – شاركت الشركة الأردنية للطيران، بصفتها الراعي الذهبي، في أعمال الاجتماع الإقليمي السابع والثلاثين للاتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط (IFATCA-AFM37)، الذي افتتحه اليوم الاثنين وزير النقل والعمل، الدكتور نضال القطامين، مندوبًا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين.

وتنظم الاجتماع وتستضيفه جمعية مراقبي الحركة الجوية الأردنية (JATCA) في العاصمة عمّان، خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول 2026.

ومثّل الأردنية للطيران في حفل الافتتاح الكابتن عدنان التكروري، رئيس العمليات الجوية في الشركة، في مشاركة تعكس حرصها على دعم اللقاءات المهنية المتخصصة وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات قطاع الطيران.

وتأتي الرعاية الذهبية للاجتماع تأكيدًا لاهتمام الأردنية للطيران بدعم تبادل الخبرات وتطوير قطاع الملاحة الجوية، وتقديرًا للدور المحوري لمراقبي الحركة الجوية في ضمان سلامة الرحلات وانسيابية الحركة الجوية.

وكان القطامين قد نقل خلال الافتتاح تحيات سمو الأمير فيصل بن الحسين وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير قطاع الملاحة الجوية والارتقاء بمستوى أدائه.