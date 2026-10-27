*
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الحوثيون: استهداف وزارة الدفاع في الرياض وإصابتها إصابة مباشرة

  • 27 أكتوبر 2026
  • 17:28
الحوثيون استهداف وزارة الدفاع في الرياض وإصابتها إصابة مباشرة
الدفاعات الجوية السعودية

خبرني - أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء استهداف وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض وإصابتها إصابة مباشرة.

قال بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن: "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف طائرتي نقل عسكرية بصاروخين بالستيين الأولى في مطار نجران والأخرى في قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأضاف سريع في بيان منفصل: "استهدفت قواتنا المسلحة وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني السعودي عن إطلاق الإنذار بوجود خطر مبكر في أجواء عدد من المناطق شملت الرياض ونجران.

كما أعلن التحالف الدولي في أعقاب الإنذارات "اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض".

وفي بيان سابق اليوم أيضا، أعلن الحوثيون استهداف مصفاة "رأس تنورة" في المنطقة الشرقية بالسعودية بصاروخ باليستي مؤكدين أن الإصابة كانت دقيقة وتسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

التحالف يعترض 7 صواريخ ومسيرات حوثية استهدفت السعودية
التحالف يعترض 7 صواريخ ومسيرات حوثية استهدفت السعودية
  • 2026-10-27 09:17
الأهلي يهزم الغرافة في الوقت القاتل
الأهلي يهزم الغرافة في الوقت القاتل
  • 2026-10-26 23:07
طريقة الاستعلام عن أوامر الدفع الإلكترونية في السعودية بالتفصيل
طريقة الاستعلام عن أوامر الدفع الإلكترونية في السعودية بالتفصيل
  • 2026-10-26 21:38
السعودية: اعترضنا ودمرنا ثلاث طائرات مسيرة
السعودية: اعترضنا ودمرنا ثلاث طائرات مسيرة
  • 2026-10-26 20:33
البرلمان المصري يوافق على طلب السيسي تقديم الدعم العسكري للسعودية
البرلمان المصري يوافق على طلب السيسي تقديم الدعم العسكري للسعودية
  • 2026-10-26 16:31
تركي آل الشيخ يرد على بيان لفناني مصر: كلام غير مستغرب!
تركي آل الشيخ يرد على بيان لفناني مصر: كلام غير مستغرب!
  • 2026-10-26 09:16