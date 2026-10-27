الحوثيون: استهداف وزارة الدفاع في الرياض وإصابتها إصابة مباشرة

خبرني - أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء استهداف وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض وإصابتها إصابة مباشرة.

قال بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن: "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف طائرتي نقل عسكرية بصاروخين بالستيين الأولى في مطار نجران والأخرى في قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأضاف سريع في بيان منفصل: "استهدفت قواتنا المسلحة وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني السعودي عن إطلاق الإنذار بوجود خطر مبكر في أجواء عدد من المناطق شملت الرياض ونجران.

كما أعلن التحالف الدولي في أعقاب الإنذارات "اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض".

وفي بيان سابق اليوم أيضا، أعلن الحوثيون استهداف مصفاة "رأس تنورة" في المنطقة الشرقية بالسعودية بصاروخ باليستي مؤكدين أن الإصابة كانت دقيقة وتسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع.