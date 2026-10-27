الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين.. والأخير يبعث برسالة مؤثرة

خبرني - عبّر الفنان موسى حجازين عن امتنانه للملك عبدالله الثاني، لتوجيهه مدير مكتبه للاطمئنان على حالته الصحية.

ووجه حجازين رسالة مؤثرة إلى الملك، تفيد بانه وفي خضم كل المسؤوليات الوطنية والإنسانية الجسام على عاتق الملك، يصله منه اهتمام شخصي بصحته، إذ اوعز الملك إلى مدير مكتبه، للاطمئنان على صحة الفنان حجازين.

وتاليا نص رسالة حجازين:

معقول يا جلالة الملك؟؟؟

يا سيدي، يا صاحب الجلالة...

في الوقت الذي كان فيه الأردن كله ينزف وجعا، وكانت قلوب الأردنيين تعتصر حزنا على شهداء الصلاة، كانت ملامح الحزن والألم واضحة على محياكم فور سماع الخبر. ورأيناكم، يا سيدي، إلى جانب ولي عهدكم المحبوب، والأسرة الهاشمية الكريمة، تقفون مع أهلنا وذوي شهداء الصلاة، في مشهد يجسّد معنى الأسرة الواحدة، التي تتقاسم الوجع، وتحتضن أبناءها في أحلك الظروف.

معقول يا صاحب الجلالة..

في الوقت الذي يواجه فيه وطننا الغالي أحداثا مؤلمة، وغدرا يستهدف أمنه واستقراره، وفي خضم كل هذه المسؤوليات الوطنية والإنسانية الجسام، يصلني من جلالتكم اهتمام شخصي بصحتي، وتوعزون إلى مدير مكتبكم، معالي علاء البطاينة، للاطمئنان على صحتي.

ألهذه الدرجة تصل رعايتكم لأبناء شعبكم؟!

أإلى هذا الحد يشعر المواطن الأردني أنه ليس مجرد رقم في وطنه، بل إنسان له مكانته في قلب قائده، حتى في أصعب الظروف وأشدها ألما؟

يا سيدي، لقد عجزت أمام هذا الموقف عن الكلام، وغلبتني مشاعر الامتنان، وشعرت أن كل كلمات الشكر لا تفيكم حقكم، وأن ما فعلتموه أكبر من أن تعبر عنه الحروف.

سيدي أبا الحسين، لا أملك أمام هذا الكرم الهاشمي النبيل إلا أن أرفع صلاتي إلى رب العزّة والجلال، شكرا على نعمة الأردن، وعلى هذه القيادة التي نعتزّ بها، وأسأله تعالى أن يحفظكم بعنايته، وأن يمنحكم الصحة والقوة وطول العمر، وأن يجزيكم عنا وعن كل الأردنيين خير الجزاء.

حفظ الله ولي عهدكم المحبوب، والأسرة الهاشمية.

رحم الله شهداء الصلاة وحفظ الأردن وأبناءه من كل شر.

ابنكم المخلص

موسى حجازين