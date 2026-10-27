عبور حافلات النقل من الأردن إلى سورية بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي

خبرني - عبرت حافلات نقل الركاب إلى سوريا، الخميس، بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا بالاتجاهين، بقرار من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وتكدست مئات الشاحنات والمركبات وحافلات المسافرين على الطريق المؤدي إلى مركز حدود جابر.

واصطفت الشاحنات والمركبات على امتداد نحو 3 كيلومترات، في حين مُنعت من دخول مركز حدود جابر، بالإضافة إلى وجود شاحنات مبردة متوقفة منذ ساعات الفجر، وسط مخاوف من تأثر البضائع المنقولة.

وجاء قرار الإغلاق عقب غارات جوية نفذها سلاح الجو الملكي الأردني استهدفت مواقع في جنوب سوريا، وتم تداول أنباء عن تعرض مركبات أردنية لاعتداءات قرب معبر نصيب، لم يتم من التحقق من صحتها.