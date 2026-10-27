116.7 مليون دينار صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

خبرني - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تحقيق صافي أرباح بلغ 116.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مستندة إلى تنوع أنشطتها المصرفية والاستثمارية ومرونة نموذج أعمالها في الأسواق التي تعمل فيها.

وأظهرت البيانات المالية المرحلية للمجموعة تسجيل إجمالي دخل تشغيلي بلغ 331.3 مليون دينار خلال الفترة، وصافي إيرادات فوائد بقيمة 200.9 مليون دينار، فيما واصلت المجموعة تطبيق سياسات ائتمانية متزنة للمحافظة على جودة محفظتها التمويلية.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ إجمالي موجودات المجموعة نحو 8.7 مليار دينار بنهاية أيلول 2026، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية نحو 6.56 مليار دينار، وسجل صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة نحو 3.95 مليار دينار، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 1.02 مليار دينار، مع استمرار المحافظة على مستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال الى جانب تحقيق مستويات جيدة من العائد على حقوق الملكية.

وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، أن المجموعة تواصل أعمالها مستندة إلى متانة مركزها المالي وقوة قاعدتها الرأسمالية، إلى جانب تنوع أنشطتها وتكامل أعمالها في الأسواق التي تتواجد فيها، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية خدماتها لعملائها، لافتاً إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين، وما يرافقها من تحديات اقتصادية ومالية تنعكس على بيئة الأعمال والاستثمار وحركة التجارة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المالية والمصرفية قدراً أكبر من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. .

وأشار السالم الى أن البيئة الاقتصادية المستقرة في الأردن تشكل مرتكزاً لأعمال المجموعة، في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن ما يتمتع به الأردن من أمن وتماسك مجتمعي يجعله عصياً على الفتنة، وقادراً على تجاوز مختلف التحديات ومواصلة مسيرته التنموية.

وأضاف أن المجموعة ماضية في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتطوير أعمالها والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يدعم نموها المستدام ويحقق قيمة طويلة الأجل لمساهميها

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أن النتائج المتحققة خلال التسعة أشهر الأولى تعكس قدرة الأنشطة المصرفية الأساسية على توليد الإيرادات، واستمرار التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وأضاف غزالة أن البنك يواصل توجيه استثماراته نحو تطوير البنية التحتية التكنولوجية والحلول المصرفية الرقمية وتكاملها مع شبكة الفروع، للارتقاء بتجربة عملائه من الأفراد والشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجاتهم والمتغيرات الاقتصادية.

وفي العراق، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، أن المصرف واصل تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق أعماله كإحدى أبرز المؤسسات المصرفية في السوق العراقية، مشيراً إلى أن شبكة فروعه تضم حالياً 55 فرعاً في مختلف أنحاء العراق بعد افتتاح ستة فروع جديدة خلال العام الجاري، إلى جانب فرعه في العاصمة السعودية الرياض.

وبيّن أبو دهيم أن المصرف يواصل تطوير خدماته المصرفية وتوسيع نطاق انتشارها لتلبية احتياجات قاعدة عملائه التي تجاوزت 700 ألف عميل، من خلال شبكة الصرافات الآلية المنتشرة في مختلف أنحاء العراق، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. كما يواصل المصرف التوسع في خدمات نقاط البيع وحلول الدفع الإلكتروني، لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، مشيراً إلى تتويج المصرف بجائزة "أفضل مصرف في العراق" لعام 2026 من مجلة "غلوبال فاينانس".