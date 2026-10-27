مبيعات آيفون 18 برو تفوق نظيرتها 17 برو

خبرني - أظهرت ​بيانات جمعتها شركة كاونتربوينت ريسيرش المتخصصة في ‌أبحاث ​وتحليلات أسواق التكنولوجيا أن المبيعات العالمية لسلسلة آيفون 18 برو من شركة أبل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد إطلاقها جاءت أعلى بنسبة 3.1 % مقارنة ⁠بمبيعات سلسلة آيفون 17 برو خلال المدة نفسها العام الماضي.

وأشارت شركة كاونتربوينت إلى أن الهواتف الذكية حققت ‌أداءً جيداً في أسواق مثل الصين والهند، لكن أداءها كان متواضعاً في الأسواق الأخرى، ‌ما يعني تفاوتاً في الانطلاق. وارتفعت ‌المبيعات في الصين 29 % مقارنة بالعام الماضي، وشكلت ‌أقوى نمو بين جميع الأسواق.

وأوضحت شركة الأبحاث أنه ​إذا تم ‌استبعاد الصين، ​فإن نمو المبيعات عالمياً سيكون ⁠أضعف بكثير.

وانخفضت المبيعات في الولايات المتحدة واليابان أربعة بالمئة و27 بالمئة على ​التوالي ⁠مقارنة ⁠بالعام الماضي، بعدما جاءت الطرازات الجديدة أعلى تكلفة من سابقتها.

وقالت شركة الأبحاث إن ⁠المستهلكين الأمريكيين لم يروا تحسينات ملموسة في الميزات أو التصميم مقارنة بالطرازات السابقة تبرر هذا السعر. وفي اليابان، تقلص الطلب بعدما أدت أسعار الصرف إلى ‌مفاقمة الزيادات في الأسعار.

واستحوذ هاتف آيفون 18 برو ماكس ​على 56 % من إجمالي مبيعات آيفون 18 برو، وهو انخفاض طفيف عن 57 % المسجلة العام الماضي.