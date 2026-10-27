*
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور

  • 27 أكتوبر 2026
  • 16:48
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرشإربد صور

خبرني  – محمد شهاب عضيبات

أُصيب 19 شخصًا، عصر اليوم الثلاثاء، إثر تدهور حافلة متوسطة على طريق جرش–إربد، بالقرب من مثلث المشيرفة، في حادث استدعى استجابة فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة.

وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما توزعت الإصابات بين مستشفى جرش الحكومي ومستشفى الأميرة هيا العسكري ومستشفى الملك عبد الله.

وقال مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي لـ خبرني ، ان الإصابات تراوحت بين المتوسطة ودون المتوسطة، حيث أُدخل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جهتها، عملت كوادر قسم سير جرش، بحضور رئيس القسم الرائد مؤيد الزغير، على تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام المركبات، وتسهيل حركة المرور في موقع الحادث، بما يضمن انسيابية السير والحد من الازدحامات المرورية.

19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور
19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة
  • 2026-10-25 13:19
الأردن .. أحكام نهائية في 6 قضايا مخدرات
الأردن .. أحكام نهائية في 6 قضايا مخدرات
  • 2026-10-25 12:33
الأجهزة الأمنية تلاحق مسلحين أطلقا النار خلال تشييع جنازة في الكرك
الأجهزة الأمنية تلاحق مسلحين أطلقا النار خلال تشييع جنازة في الكرك
  • 2026-10-23 14:45
الدفاع المدني يتعامل مع 1617 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
الدفاع المدني يتعامل مع 1617 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
  • 2026-10-23 13:21
الأردن.. اختبأ داخل خزانة منزل قريبته وبحوزته سكين فكان مصيره الحبس
الأردن.. اختبأ داخل خزانة منزل قريبته وبحوزته سكين فكان مصيره الحبس
  • 2026-10-23 11:03
الأردن.. حريق بمصنع كاسات بلاستيك بمدينة الحسن الصناعية بإربد
الأردن.. حريق بمصنع كاسات بلاستيك بمدينة الحسن الصناعية بإربد
  • 2026-10-23 03:41