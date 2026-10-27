19 إصابة جراء تدهور حافلة على طريق جرش–إربد - صور

خبرني – محمد شهاب عضيبات

أُصيب 19 شخصًا، عصر اليوم الثلاثاء، إثر تدهور حافلة متوسطة على طريق جرش–إربد، بالقرب من مثلث المشيرفة، في حادث استدعى استجابة فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة.

وهرعت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما توزعت الإصابات بين مستشفى جرش الحكومي ومستشفى الأميرة هيا العسكري ومستشفى الملك عبد الله.

وقال مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي لـ خبرني ، ان الإصابات تراوحت بين المتوسطة ودون المتوسطة، حيث أُدخل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جهتها، عملت كوادر قسم سير جرش، بحضور رئيس القسم الرائد مؤيد الزغير، على تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام المركبات، وتسهيل حركة المرور في موقع الحادث، بما يضمن انسيابية السير والحد من الازدحامات المرورية.