الأرصاد تحذر من السيول والعواصف الرعدية مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

خبرني - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت، مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، تترافق مع هطول أمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد الخطاب، إن المملكة تتأثر اليوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة، بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانًا، الأمر الذي يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضاف الخطاب أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار قبل هطول المطر، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

وأشار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غد الأربعاء، مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، وبقاء الأجواء غير مستقرة، وهطول زخات من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة، تشتد لفترة قصيرة في بعض المناطق وتترافق مع البرق والرعد، ما يزيد من خطر تشكل السيول.

وبين أن الطقس يوم الخميس يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، فيما تتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.

وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض قليلًا الجمعة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة.

وحذر الخطاب من خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها العقبة والبحر الميت، ومن العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وتوخي الحذر أثناء القيادة، والانتباه إلى خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.