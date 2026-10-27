*
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سورية

  • 27 أكتوبر 2026
  • 15:57
مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سورية
  • المصدر: المدنيون هم والدة وأبناء شقيق إرهابي كانوا يسكنون داخل خيمة على مقربة من مكان اختبائه
  • المصدر: الإرهابي كان يختبئ داخل مبنى اسمنتي صغير
  • المصدر: الغارة استهدفت المبنى الاسمنتي وقد أثرت قوةُ عصفها على من في الخيمة 
  • المصدر: الخيمة لم تكن هدفاً للقوات المسلحة ولم يتم استهدافها

خبرني  - قال مصدر مطلع إن المدنيين الذين قضوا في غارة أردنية على جنوب سورية مساء يوم الاثنين كانوا يقيمون في خيمة على مقربة من هدف إرهابي تتعامل معه القوات المسلحة الأردنية.

وشدد المصدر على أنه لم تكن الخيمة هدفاً ولم يتم استهدافها فعلياً، وقد تجنبت الضربات كثيراً من المواقع التي كان استهدافها قد يُسبب سقوط ضحايا مدنيين.

وبين المصدر أن والدة أحد الإرهابيين وأبناء شقيقه وعددهم 3 كانوا يقطنون في خيمة على مقربة من مكان اختبائه، وهذا الإرهابي التابع لتنظيم داعش كان مختبئا داخل مبنى اسمنتي صغير قرب والدته.

ولفت إلى أن الغارة استهدفت المبنى الاسمنتي ما أسفر عن مقتل الإرهابي، في حين أثرت قوةُ عصف الضربة على من في الخيمة، ما أدى إلى وفاتهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين.. والأخير يبعث برسالة مؤثرة
الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين.. والأخير يبعث برسالة مؤثرة
  • 2026-10-27 17:20
عبور حافلات النقل من الأردن إلى سورية بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي
عبور حافلات النقل من الأردن إلى سورية بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي
  • 2026-10-27 17:08
الأرصاد تحذر من السيول والعواصف الرعدية مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي
الأرصاد تحذر من السيول والعواصف الرعدية مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي
  • 2026-10-27 16:16
ضبط 18 اعتداء على خطوط مياه في الشونة الجنوبية
ضبط 18 اعتداء على خطوط مياه في الشونة الجنوبية
  • 2026-10-27 15:03
قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور
قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور
  • 2026-10-27 14:39
الجرائم الإلكترونية تحذر من خطابات الكراهية والإساءة للآخرين داخل الاردن او خارجها    
الجرائم الإلكترونية تحذر من خطابات الكراهية والإساءة للآخرين داخل الاردن او خ...
  • 2026-10-27 14:10