إيران وأطراف حلف مكة تتفق في طهران على مواصلة المحادثات لخفض التصعيد الإقليمي

خبرني - اتفقت إيران والسعودية وباكستان وتركيا على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون في مجالَي السلام والأمن الإقليميَين، عقب اجتماع لمسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى في طهران، وسط مخاوف من تجدد الحرب في المنطقة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المشاركين اتفقوا على مواصلة المناقشات، في حين أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن المحادثات تناولت أمن المنطقة، مشدداً على ضرورة أن تتولى دولها مسؤولية تحقيقه بعيداً عن التدخل الأجنبي.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، في أول زيارة مشتركة لمسؤولين من الدول الثلاث إلى طهران منذ تشكيل تحالف دفاعي بينها في أغسطس/آب الماضي.

وكانت انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، محادثات بين أطراف اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهي السعودية وتركيا وباكستان، مع مسؤولين إيرانيين كبار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

دعا الرئيس الإيرني مسعود بزشكيان خلال الاجتماع إلى "وحدة إقليمية"، قائلاً: "أتمنى أن يمهّد وجود ممثلين عن دول إسلامية قوية وذات نفوذ في هذا الاجتماع الطريق إلى تعزيز الوحدة والتماسك الإقليمي".

وطبقاً لبيان نشره الموقع الرئاسي، حثّ بزشكيان الدول المشاركة على "التضامن وتبنّي موقف منسّق".

كذلك، أكدت المملكة العربية السعودية أهمية فتح قنوات للتفاوض، بما يمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة، وأفاد بيان للخارجية السعودية بأن محادثات طهران تستهدف التمهيد "للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحقق الأمن والسلم بالمنطقة والعالم".

وقال مسؤولون سعوديون وإيرانيون، إن الاجتماع حضره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن.

ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صوراً من الاجتماع ضمّت الرئيس بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ومحسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

نقاشات جيدة

وقال محسن رضائي إن اجتماع يوم الاثنين شهد "نقاشات جيدة للغاية" مع ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية مكة.

وأضاف، نقلاً عن التلفزيون الرسمي: "أشعر بأجواء جديدة تظهر في المنطقة ... لمَستُ جواً إيجابياً للغاية في النقاشات مع السادة الحضور".

وسعى المجتمعون إلى الدفع صوب اتفاق بين واشنطن وطهران، كما حضرت الحرب في اليمن والهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد السعودية على طاولة المفاوضات، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن اثنين من المسؤولين، تحدّثا شريطة عدم الإفصاح عن هويّتهما.

واتفق المشاركون على استمرار الحوار، بعد الاجتماع الأول، من أجل تعزيز التعاون على عدد من الأصعدة بينها الأمن والسلام في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ويعدّ هذا الاجتماع أول تواصل رفيع ‌المستوى منذ أن أصبحت المملكة تحت ضغط متزايد في خضم الصراع الأوسع في المنطقة.

ويأتي في وقت تُواصل خلاله جماعة أنصار الله الحوثية، المدعومة من إيران، هجماتها على السعودية. كما يأتي الاجتماع في أعقاب تحذيرات من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل من احتمال استئناف الأعمال العسكرية.

وكان قد أفاد علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التلفزيون الرسمي بأنه "سيشارك في هذا الاجتماع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن".

كما سبق وأكد وكيل وزارة الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة رائد كريملي، أن وزير الدفاع سيتوجّه إلى طهران الاثنين على رأس وفد.

وقال في منشور على منصة إكس: "تأتي الزيارة في إطار استمرار جهود دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية".

وقال باقري "يمكن أن يشكّل الاجتماع الرباعي في طهران خطوة مهمة وفعّالة في بناء أمن إقليمي مستدام، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في بناء منطقة مستقرّة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إنه "من الضروري وقف أي تصعيد بأي ثمن" في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أكد غوتيريش أن تبعات أي تصعيد "ستفوق الخيال، وستتجاوز آثارها حدود المنطقة".

في غضون ذلك، فوّض البرلمان المصري الجيش لتقديم الدعم للدفاع عن السعودية، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن برلمانيين ووسائل إعلام محلية، في خطوة كفيلة بأن تدفع بمصر بشكل مباشر إلى الصراع الإقليمي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب الأسبوع الماضي تفويضاً من البرلمان للدفاع عن الحليف الخليجي وأكبر مصدّر نفط في العالم، إذا ما طلبت الرياض مساعدة ضد الحوثيين.

ويشكّل الحوثيون تهديداً في مضيق باب المندب – الذي يعدّ البوابة الرئيسية لقناة السويس في مصر.

وتحتد التوترات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في إسرائيل الثلاثاء، ثم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة الأسبوع المقبل.