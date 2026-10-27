ضبط 18 اعتداء على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

خبرني - ضبطت وزارة المياه والري، الثلاثاء، 18 اعتداء على مصادر المياه في منطقتي الشونة الجنوبية والكفرين، كانت تزود مزارع ومجمعا تجاريا وبركا كبيرة ومنازل وشاليهات بالمياه بصورة مخالفة.

ونفذت الوزارة، ممثلة بسلطة المياه ووحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا" ومياه البلقاء، ومديرية الأمن العام ممثلة بمديرية شرطة غرب البلقاء، حملة ميدانية أسفرت عن فصل الاعتداءات وتصويب الأوضاع وتنظيم الضبوطات اللازمة.

وأكدت الوزارة وسلطة المياه مواصلة جهودهما لصون حقوق المواطنين المائية وفق أحكام القانون، مثمنتين تعاون المواطنين ومساندة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي للحملات الهادفة إلى حماية مصادر المياه.