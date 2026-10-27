وجع الكرك وجعنا .. ماكدونالدز الأردن ينظّم وقفات تضامنية في جميع فروعه بالمملكة

خبرني - نظّمت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن، وقفات تضامنية في جميع فروعها في المملكة، مؤازرة لأهالي محافظة الكرك، وتعبيرًا عن مواساتها لأسر الشهداء والمصابين أثر الاعتداء الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود بالمحافظة.

وقال السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن: "وجع الكرك هو وجع كل بيت أردني، والمصاب الذي أصاب أهلنا فيها يمسّنا جميعًا. نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الشهداء وذويهم، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.

وسيبقى الأردن أسرةً واحدةً يجمعها الانتماء لهذه الأرض، ومحبة أهلها، والإيمان بوحدة مصيرها تحت ظل الراية الهاشمية.

وتأتي هذه الوقفات تأكيدًا على ارتباط ماكدونالدز الأردن بالمجتمع الأردني، وحرصه على الوقوف إلى جانب أبنائه في مختلف الظروف، انطلاقًا من قيم الأخوّة والتكافل والتضامن التي تجمع الأردنيين، وتعكس روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

حمى الله الأردن وأهله، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وحفظ وحدته الوطنية في ظل القيادة الهاشمية.