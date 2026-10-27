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قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور

  • 27 أكتوبر 2026
  • 14:39
قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن صور

فَنَّد خبير الأمن السيبراني الأردني المهندس مجدي قبالين مزاعم انتشرت حول وفاة طفل وعائلة جراء الغارات الأردنية على مدينة درعا.

وقال قبالين إن صورة الطفل المنشورة من قبل جهات رسمية في درعا، سبق أن نشرتها وسائل إعلام مصرية، لطفل توفي في مدرسته بمنطقة «طلخا» في محافظة الدقهلية قبل عدة أشهر، نتيجة ارتفاع حاد في الدورة الدموية.

وبيّن أن الصورة الثانية، التي تضم 5 أفراد من عائلة واحدة، صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي، بحسب نتيجة تحليل نظام HIVE المتخصص في كشف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والمستخدم على مستوى دول وسلطات قضائية.

وأوضح أنه عند تحليل الصورة عبر الموقع المذكور، تبيّن أنها منشأة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.1%.

قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور
قبالين يكشف بالأدلة أكاذيب صفحات سورية ضد الأردن – صور

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