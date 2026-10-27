الجرائم الإلكترونية تحذر من خطابات الكراهية والإساءة للآخرين داخل الاردن او خارجها    

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات أو تعليقات مخالفة للقانون وتسيء للآخرين داخل المملكة او خارجها وتحض على الكراهية.

وأكّد الناطق الإعلامي أن وحدة الجرائم الإلكترونية تعمل على مدار الساعة لرصد أية تجاوزات قانونية ولن يتم التهاون في إنفاذ القانون وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القضائية بحق كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر مثل تلك المنشورات.

ونوه الناطق الإعلامي إلى أنّه جرى رصد الكثير من الحسابات الوهمية التي تُدار من خارج المملكة والتي تحاول نشر إساءات للأردن وبث خطابات الكراهية لاستدراج الآخرين لتوسيع دوائر الإساءة.