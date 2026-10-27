أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال

خبرني - عقدت أورنج الأردن حفل اختتام برنامج "الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة - Private Sector Access to Support Startups" (PASS)، الذي ساهم في دعم 130 من الرياديين لتعزيز أعمالهم وجاهزيتهم لتحقيق المزيد من النمو.

وجاء تنفيذ البرنامج بالشراكة مع مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل (E4DE)، حيث قدّم لروّاد الأعمال المشاركين تدريباً متخصصاً وإرشاداً وتوجيهاً يلبي احتياجاتهم الفردية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ومراحل نموها المختلفة.

ويأتي برنامج PASS ضمن مشروع E4DE، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبدعم مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وشهد الحفل حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب ممثلين عن أورنج الأردن وGIZ والقطاع الخاص، وعدد من مرشدي روّاد الأعمال المشاركين في البرنامج التدريبي.

وعلى مدار عام، عمل برنامج PASS على دعم الرياديين لتطوير مهاراتهم، ومواجهة تحديات الأعمال، وتجهيز شركاتهم للنمو، بهدف مساعدة الشركات المشاركة على زيادة المبيعات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتهم من خلال تقديم دعم عملي يستند إلى احتياجات كل شركة ويتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وامتد أثر البرنامج ليغطي عدداً من المحافظات، منها إربد، وجرش، والمفرق، والكرك، والعقبة، والعاصمة عمّان، ليعكس هذا التوسع توجه أورنج الأردن نحو بناء بيئة ريادية أكثر شمولاً، وتنمية المهارات، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع الموجهين، مما يجسّد التزام الشركة الراسخ باستدامة هذه الرحلة وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الخطوة تُعد امتداداً لجهودها في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم المجتمع، والأهداف الاقتصادية والرقمية الوطنية، والتي تسعى للمساهمة بتحقيقها عن طريق برامجها المسؤولة والفاعلة مثل BIG by Orange التابع لمركز أورنج الرقمي، حيث تؤمن بأن تطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالتدريب والتوجيه اللازمين يُعزز قدراتهم، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.

ومن جانبه، أشار التعاون الدولي الألماني (GIZ) إلى أن برنامج PASS يُمثّل أهمية الربط بين الدعم المخصص للأعمال مع الإرشاد المستدام والتواصل مع القطاع الخاص، كما ستُحافظ على هذا النهج لما بعد البرنامج من خلال إتاحة الفرصة للرياديين للتواصل المستمر مع الخبراء وتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة الريادة في الأردن.

واختتم البرنامج مؤخراً تدريبياً متخصصاً لأكثر من 85 خبير ومختص في مجال ريادة الأعمال، لتمكينهم من أداء دورهم كمرشدين بفاعلية، بدءاً من فهم مسؤوليات الإرشاد وتجنب أبرز التحديات، مروراً بتطوير مهارات التواصل، وطرح الأسئلة، والاستماع الفعّال، وتقديم التغذية الراجعة، وبناء الثقة مع المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر مشروع E4DE هو أحد مشاريع السياسة الوطنية لريادة الأعمال، التي أُقرّت عام 2022، وتم تمديد العمل بها حتى عام 2027، بهدف دعم الرياديين والشركات الناشئة وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

ومن خلال هذه السياسة، تعمل الوزارة مع شركائها على دعم الشركات في مختلف مراحلها، من الفكرة والتأسيس إلى النمو والتوسع، عبر عدة محاور، منها بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحسين البيئة الممكنة لنمو المشاريع.

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