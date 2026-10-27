هل يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى التهاب المعدة؟

خبرني - تشير الدكتورة يوليا كراسنايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية، إلى أن تخطي وجبة الإفطار لا يسبب التهاب المعدة.

لكنها أوضحت أن نقص الألياف والماء خلال اليوم قد يسهم في الإصابة بالإمساك، في حين أن تناول وجبة عشاء دسمة قبل النوم قد يزيد من حدة حرقة المعدة.

وقالت: "يتخطى بعض الأشخاص وجبتي الإفطار والغداء، ولا يتناولون وجبة كاملة إلا في المساء، ما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي. كما أن تناول وجبة عشاء دسمة قبل النوم قد يفاقم حرقة المعدة، خاصة لدى المصابين بالارتجاع المعدي المريئي. وقد تسهم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية في زيادة التجشؤ والانتفاخ. كذلك، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف، يفتقر إلى الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، إلى جانب عدم شرب كمية كافية من الماء، يزيد احتمال الإصابة بالإمساك".

ووفقا للطبيبة، فإن الشعور بألم في البطن بعد مرور فترة طويلة بين الوجبات لا يعني بالضرورة الإصابة بالتهاب المعدة.

وقالت: "لتحديد السبب المحتمل للشعور بعدم الراحة، يجب مراعاة طبيعة الألم، فقد يكون إحساسا بالحرقة أو تقلصات أو ألما مصاحبا لتغيرات في حركة الأمعاء. كما ينبغي أخذ مدة الأعراض وشدتها ومدى تكرارها والأعراض المصاحبة لها في الاعتبار. لذلك، فإن مجرد تخطي وجبة الإفطار لا يكفي لتشخيص التهاب المعدة".

ومن الأسباب الأخرى لمشكلات الجهاز الهضمي عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية.

وللحد من تأجيل جميع الوجبات إلى المساء، تنصح الطبيبة بالتخطيط المسبق للوجبات والالتزام بمواعيد منتظمة لتناول الطعام. فعلى سبيل المثال، يمكن تناول الإفطار في المنزل، وتحضير شطيرة وبعض الفاكهة، ثم تناول الغداء في الكافتيريا خلال استراحة العمل.

وأضافت: "إذا كانت المشكلة الرئيسية هي حرقة المعدة المتكررة الناجمة عن الارتجاع، فقد يكون من الممكن، بحسب الحالة، استخدام مضادات الحموضة التي تعادل حمض المعدة، أو أدوية تحد من ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء".