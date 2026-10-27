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  • بعد 11 عاما .. ليبيا ترفع القيود الدولية على استخدام مجالها الجوي

بعد 11 عاما .. ليبيا ترفع القيود الدولية على استخدام مجالها الجوي

  • 27 أكتوبر 2026
  • 13:19
بعد 11 عاما ليبيا ترفع القيود الدولية على استخدام مجالها الجوي

خبرني  -  أعلنت وزارة المواصلات الليبية اليوم الثلاثاء، عن إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية من استخدام المجال الجوي الليبي التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في 2015.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية(وال)، ذكرت الوزارة أن هذا القرار، الذي صدر رسميا في 23 تشرين الأول الحالي، أعلن عنه الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي خوان كارلوس سالاسار خلال افتتاح اجتماع لمديري عموم الطيران المدني من منطقة الشرق الأوسط في الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا الاجراء يأتي نتيجة للتقدم الملحوظ والثقة في قدرات الطيران المدني الليبي خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الى أن ليبيا تلقت طلبات للحصول على تصاريح لعبور مجالها الجوي، واصفة ذلك بأنه "إقبال غير مسبوق من شركات الطيران العالمية".

وأوضحت أن إجمالي عدد التصاريح المسجلة لموسم شتاء 2026-2027 ارتفع إلى 61968 رحلة شهريا، بدءا من تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن هذا يمثل قفزة كبيرة عن متوسط ​​2000 رحلة عبور شهريا خلال موسم 2025-2026.

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