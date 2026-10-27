اتفاقية لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين

خبرني - وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تهدف إلى المساهمة في دعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وتتضمن الاتفاقية إنتاج مجموعة من المنتجات الحرفية المحلية من قبل الجمعية، وفق تصاميم خاصة بمؤسسة الحسين للسرطان، وتخصيص ريع مبيعات هذه المنتجات لصالح المرضى، في مبادرة تجمع بين العمل الإنساني ودعم الإنتاج المحلي، وتعكس دور الشراكات الوطنية في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، والمدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، في إطار التعاون المشترك لتوظيف المبادرات المجتمعية في دعم المرضى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

وأكدت قطامش، أن هذه الاتفاقية تجسد أهمية تكامل الجهود الوطنية في مساندة مرضى السرطان غير المقتدرين، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل توسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات، وتطوير مبادرات مبتكرة ومستدامة تسهم في حشد الدعم لتوفير العلاج والرعاية للمرضى.

وأضافت "نؤمن في مؤسسة الحسين للسرطان بأن دعم مرضى السرطان مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الشراكات الفاعلة تفتح آفاقا جديدة أمام أفراد المجتمع للمساهمة في إحداث فرق حقيقي في حياة المرضى، وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لكونها تجمع بين مساندة المرضى ودعم المجتمعات المحلية المنتجة، ما يعزز قيم التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية".

من جانبه، أكد الناصر، أهمية هذه الشراكة في توظيف المنتجات الحرفية المحلية كوسيلة لدعم العمل الإنساني وتمكين المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على تطوير مبادرات تجمع بين الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للأردن وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحيطة بالمحميات الطبيعية.

وأضاف إن استدامة العمل البيئي ترتبط بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في التنمية من خلال هذه الشراكة، والسعي إلى توسيع الأثر الإنساني لمنتجاتنا الحرفية، بحيث تسهم في دعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين، وفي الوقت ذاته تتيح للمجتمعات المحلية مواصلة الإنتاج وتطوير مهاراتها والحفاظ على إرثها الحرفي، بما يجسد قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية".