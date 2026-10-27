النقل البري تطلق مسارين جديدين يربطان صويلح بمعان والطفيلة بعين الباشا

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء تشغيل خدمتي نقل عام جديدتين اعتباراً من يوم السبت الموافق 31 تشرين الأول 2026، لربط منطقة صويلح في العاصمة عمّان بمحافظة معان، ولواء عين الباشا في محافظة البلقاء بمحافظة الطفيلة، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير منظومة نقل عام منتظمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والعاصمة عمّان ومحافظة البلقاء، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والطلبة.

ويتضمن المسار الأول خط «صويلح – معان»، بطول يبلغ 222 كم، وبأجرة محددة تبلغ 4.5 دينار أردني للراكب، حيث ستكون نقطة التجمع والانطلاق في منطقة صويلح بالقرب من موقف باصات وادي السير.

وستكون رحلات الذهاب من صويلح إلى معان يوم السبت، بواقع رحلتين؛ تنطلق الأولى الساعة الواحدة ظهراً وتصل الساعة الخامسة مساءً، فيما تنطلق الثانية الساعة الثالثة عصراً وتصل الساعة السابعة مساءً. أما رحلات الإياب من معان إلى صويلح، فستكون يوم الأربعاء، بواقع رحلتين؛ الأولى تنطلق الساعة الواحدة ظهراً وتصل الساعة الخامسة مساءً، والثانية تنطلق الساعة الثالثة عصراً وتصل الساعة السابعة مساءً.

أما المسار الثاني، فيتضمن خط «الطفيلة – عين الباشا»، بطول يبلغ 198 كم، وبأجرة محددة تبلغ 4 دنانير أردنية للراكب، على أن تكون نقطة التجمع والانطلاق في لواء عين الباشا، بعد صالة الروبي مقابل مثلث كازية باب عمّان.

وستكون رحلات الذهاب من عين الباشا إلى الطفيلة يوم السبت، بواقع رحلتين؛ تنطلق الأولى الساعة الواحدة ظهراً وتصل الساعة الخامسة مساءً، فيما تنطلق الثانية الساعة الثالثة عصراً وتصل الساعة السابعة مساءً. أما رحلات الإياب من الطفيلة إلى عين الباشا، فستكون يوم الأربعاء، بواقع رحلتين؛ الأولى تنطلق الساعة الواحدة ظهراً وتصل الساعة الخامسة مساءً، والثانية تنطلق الساعة الثالثة عصراً وتصل الساعة السابعة مساءً.

وأكدت الهيئة أن الحافلات المخصصة لتشغيل المسارين الجديدين مزودة بأنظمة النقل الذكية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويوفر خدمة نقل آمنة ومريحة للركاب، وتشمل هذه الأنظمة التتبع الإلكتروني المباشر للحافلات، والدفع الإلكتروني، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi) داخل الحافلات، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب وتعزيز انتظام الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الهيئة لتوسيع خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات، وتطوير خدمات النقل الذكي، وتعزيز سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام، بما يلبي احتياجات المواطنين والطلبة ويدعم منظومة نقل عام أكثر كفاءة واستدامة.