تعافت من قصور في المخ.. كواليس ظهور الفنانة عائشة الكيلاني

خبرني - أثار الظهور الأخير للفنانة الكوميدية عائشة الكيلاني حالة كبيرة من التفاعل والبهجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تكريمها خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري السبت الماضي.

وخطفت الفنانة الأنظار عندما رقصت بعفوية على خشبة المسرح احتفالاً بالتكريم، ليتصدر اسمها محركات البحث وسط تساؤلات الجمهور عن حالتها الصحية وأسباب ابتعادها عن الساحة الفنية.

رحلة علاج طويلة

من جهته، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنانة في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أنها خاضت لسنوات رحلة علاجية صعبة إثر إصابتها بقصور في المخ، وهو عارض صحي ينتج عن تراجع تدفق الدم والأكسجين المحمل بالعناصر الغذائية إلى أنسجة الدماغ.

كما أوضح المصدر أن الكيلاني أقامت عدة أشهر في مدينة الإسكندرية لاستكمال برنامجها العلاجي تحت إشراف طبيب متخصص، قبل أن تتماثل للشفاء وتعود إلى منزلها في القاهرة.

استقرار صحي وابتعاد عن الأضواء

كذلك أشار إلى أن الفنانة تتمتع حالياً بحالة صحية مستقرة، وتعيش وسط رعاية واهتمام من أسرتها. ورغم ابتعادها عن الأضواء والظهور الإعلامي خلال السنوات الماضية، فإنها ما زالت تتابع أخبار الوسط الفني عبر مواقع التواصل.

فيما أكد أن التكريم الأخير كان له أثر إيجابي كبير على حالتها النفسية ومعنوياتها، إذ شعرت بامتنان بالغ تجاه زملائها وتقدير النقابة لمسيرتها الفنية. وانعكس ذلك في مشاعر الفرح التي بدت عليها خلال الحفل، والتي عبرت عنها برقصة عفوية على خشبة المسرح احتفالاً بعودتها إلى الجمهور.

مسيرة فنية حافلة

وُلدت عائشة الكيلاني في 28 فبراير (شباط) 1954، وتعد من أبرز نجمات الكوميديا في مصر والعالم العربي. حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1976، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت في قسم التمثيل عام 1987.

بدأت مشوارها الفني من المسرح من خلال مشاركتها في مسرحية "البرنسيسة" عام 1984، قبل أن تخوض أولى تجاربها السينمائية في فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986.

محطة فارقة مع فؤاد المهندس

وشكلت مشاركتها في مسرحية "سك على بناتك" أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس نقطة تحول مهمة في مسيرتها، بعدما حلت بديلة للفنانة الراحلة سناء يونس في دور "فوزية" لمدة 3 أشهر. كما أسهمت هذه التجربة في اكتشاف موهبتها الكوميدية، رغم ميلها في بداياتها إلى تقديم الأدوار التراجيدية.

أعمال تركت بصمة لدى الجمهور

على مدار مسيرتها الفنية، قدمت الكيلاني العديد من الأعمال البارزة في السينما والتلفزيون، من بينها أفلام "سمك لبن تمر هندي" و"سيداتي آنساتي" و"المنسي"، إلى جانب مشاركتها في أعمال درامية عدة، أبرزها "العطار والسبع بنات" و"إسماعيل يس.. أبو ضحكة جنان"، الذي جسدت فيه شخصية جدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين لأمه.