الدكتور العواملة من عمان العربية يشارك في مؤتمرين دوليين في الإمارات وليبيا

خبرني - في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، وتوسيع حضور كوادرها الأكاديمية في المحافل العلمية الدولية، شاركت جامعة عمان العربية في مؤتمرين علميين دوليين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة ليبيا خلال شهر أيلول 2026، حيث مثل الجامعة في أعمال المؤتمرين الدكتور فواز العواملة عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال، في خطوة تعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التبادل المعرفي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية.

وشارك الدكتور العواملة في المؤتمر الدولي للإنفاق التنموي في دولة ليبيا (ICDEL 2026)، الذي استضافته جامعة بنغازي خلال الفترة 19–20 أيلول 2026، تحت عنوان "نحو رؤية استراتيجية لإعادة الهيكلة والتنويع الاقتصادي"، حيث قدّم ورقة بحثية بعنوان "ذكاء الأعمال مدخلاً لتعزيز كفاءة الإنفاق التنموي في المؤسسات الحكومية الليبية: إطار استراتيجي قائم على الحوكمة الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة"، وتناولت الورقة دور تقنيات ذكاء الأعمال والحوكمة الرقمية في رفع كفاءة الإنفاق التنموي، وتحسين جودة القرارات المؤسسية، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك الدكتور العواملة في المؤتمر العلمي الدولي حول "التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة" ، الذي عُقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 28–29 أيلول 2026، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين، وقدّم خلاله ورقة بحثية بعنوان "استراتيجيات الحماية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمرونة التجارية–المالية في ظل الحمائية الجديدة: أدلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية"، تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز المرونة التجارية والمالية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التكيف مع التحديات التنظيمية والتحولات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، كما كلّفته اللجنة العلمية للمؤتمر بدور معقّب علمي على عدد من الأوراق البحثية، حيث أسهم في مناقشتها وتقديم الملاحظات والتوصيات العلمية.

وتأتي هاتين المشاركتين في سياق توجه جامعة عمان العربية نحو تشجيع البحوث التطبيقية التي تواكب المستجدات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، وتقديم حلول علمية تسهم في تطوير أداء المؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب تمكين أعضاء هيئة التدريس من تطوير قدراتهم البحثية وتوسيع شبكة علاقاتهم العلمية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق تُثمّن جامعة عمان العربية الدعم والاهتمام المتواصلين من رئاسة الجامعة و عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في توفير بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والتميز، ودعم أعضاء هيئة التدريس وتشجيع مشاركاتهم العلمية والبحثية، إلى جانب جهود كلية الأعمال ممثلةً بعميد الكلية الدكتورة عهود الخصاونة في تعزيز المسيرة البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي، وترسيخ مكانة جامعة عمان العربية، وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا .