كلية الشريعة في جامعة عمان العربية تنظّم رحلة عمرة للطلبة الوافدين من كمبوديا ضمن برنامج (على بصيرة)

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على توفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتربوي والدعوي، وتعزيز اندماج الطلبة الوافدين في البيئة الجامعية، نظّمت كلية الشريعة في الجامعة رحلة عمرة لطلبة جنوب شرق آسيا من مملكة كمبوديا، ضمن برنامج "على بصيرة للتأهيل العلمي والدعوي"، وذلك بدعم من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة من الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة، وبإشراف ومرافقة الدكتور بلال أبو قدوم عضو هيئة التدريس في الكلية.

وتضمّن برنامج الرحلة زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة، إلى جانب المشاركة في عدد من الدروس والبرامج العلمية، وزيارة مجموعة من المعالم الإسلامية والتاريخية، مما أتاح للطلبة فرصة تعزيز معارفهم الشرعية والتعرّف بصورة مباشرة على عدد من المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والمناسك الإسلامية، كما شارك الطلبة في دورة علمية مكثفة بالتنسيق مع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، حصلوا خلالها على إجازات علمية وأسانيد شرعية في عدد من الكتب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود كلية الشريعة في جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلبة وصقل معارفهم، وتوسيع خبراتهم العلمية والثقافية، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في برامج نوعية تتجاوز إطار التعليم الأكاديمي التقليدي، وتسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز القيم الدينية والإنسانية لديهم، حيث تحرص كلية الشريعة على تنويع الأنشطة والبرامج اللامنهجية الموجّهة لطلبتها، بما يعزز معارفهم الشرعية ويرسّخ ارتباطهم بالعلوم الإسلامية، ويوفر لهم فرصًا للتفاعل المباشر مع المؤسسات العلمية والدعوية، والاستفادة من العلماء والمختصين، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية والدعوية وتأهيلهم للقيام بدور فاعل في خدمة مجتمعاتهم ونشر المعرفة الشرعية.

وتجسّد رحلة العمرة أهمية التكامل بين الجانبين العلمي والتطبيقي في العملية التعليمية، ودور الأنشطة الطلابية في إثراء تجربة الطلبة الجامعية، وتعزيز انتمائهم للمؤسسة التعليمية، لا سيما الطلبة الوافدين، من خلال مبادرات تسهم في تعميق تجربتهم الثقافية والدينية، وتوفر لهم فرصًا للتعلم والتواصل واكتساب الخبرات.