*
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر

  • 27 أكتوبر 2026
  • 12:22
الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر

 

خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها العلمي في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ودعم البحث العلمي في مجالات التغذية وصحة الطفل، شاركت الجامعة في أعمال المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال بعنوان: "أطفال أصحاء من أجل مستقبل مستدام"، الذي عُقد في جامعة قطر، ومثل الجامعة في أعمال المؤتمر الدكتورة دالية أبو الهيجاء عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم التغذية العلاجية والحميات في الجامعة.

وقدّمت الدكتورة أبو الهيجاء خلال أعمال المؤتمر ورقة علمية بعنوان: "الأكل العاطفي والتدخين الإلكتروني والرغبة في القهوة بوصفها سلوكيات تكيّف عاطفي متزامنة لدى طلبة المدارس من عمر (12-17) عاماً في الأردن"، تناولت فيها نتائج دراسة شملت (417) طالباً وطالبة، وأظهرت أن (4) من كل عشرة طلبة يلجؤون إلى الأكل العاطفي، فيما يستخدم أكثر من ربعهم السجائر الإلكترونية، كما كشفت النتائج عن تزامن هذه السلوكيات لدى المراهقين، دون أن يحلّ أحدها محل الآخر، وأكدت الدراسة أهمية تعزيز مهارات التكيّف العاطفي لدى الطلبة، ودمجها ضمن برامج الصحة المدرسية، وقد حظيت الورقة بإشادة القائمين على المؤتمر والحضور، لما تميزت به من حداثة في الطرح وتناولها (3) سلوكيات مؤثرة في صحة المراهقين ضمن دراسة واحدة، بما يسلط الضوء على أهمية التعامل معها والحد من آثارها على صحة الأجيال القادمة.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها العلمي في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ودعم جهود البحث العلمي في مجالات التغذية وصحة الطفل، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ومواكبة المستجدات العلمية، وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والارتقاء بالوعي الصحي.

 

الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر
الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر
الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدكتور العواملة من عمان العربية يشارك في مؤتمرين دوليين في الإمارات وليبيا
الدكتور العواملة من عمان العربية يشارك في مؤتمرين دوليين في الإمارات وليبيا
  • 2026-10-27 12:35
كلية الشريعة في جامعة عمان العربية تنظّم رحلة عمرة للطلبة الوافدين من كمبوديا ضمن برنامج (على بصيرة)
كلية الشريعة في جامعة عمان العربية تنظّم رحلة عمرة للطلبة الوافدين من كمبوديا...
  • 2026-10-27 12:25
الدكتورة بَزادوغ من عمان العربية تقدم محاضرة توعوية وتتابع الخريجين ميدانيًا
الدكتورة بَزادوغ من عمان العربية تقدم محاضرة توعوية وتتابع الخريجين ميدانيًا
  • 2026-10-27 12:16
بيان تعزية واستنكار صادر عن الدكتور يعقوب ناصر الدين
بيان تعزية واستنكار صادر عن الدكتور يعقوب ناصر الدين
  • 2026-10-27 09:51
جامعة الشرق الأوسط: الأردن عصيّ على الاختراق ووحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب
جامعة الشرق الأوسط: الأردن عصيّ على الاختراق ووحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب
  • 2026-10-27 09:51
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية .. وقفة تضامن مع كرك العز
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية .. وقفة تضامن مع كرك العز
  • 2026-10-26 13:35