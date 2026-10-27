الدكتورة أبو الهيجاء من عمان العربية تشارك في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال في جامعة قطر

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها العلمي في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ودعم البحث العلمي في مجالات التغذية وصحة الطفل، شاركت الجامعة في أعمال المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال بعنوان: "أطفال أصحاء من أجل مستقبل مستدام"، الذي عُقد في جامعة قطر، ومثل الجامعة في أعمال المؤتمر الدكتورة دالية أبو الهيجاء عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم التغذية العلاجية والحميات في الجامعة.

وقدّمت الدكتورة أبو الهيجاء خلال أعمال المؤتمر ورقة علمية بعنوان: "الأكل العاطفي والتدخين الإلكتروني والرغبة في القهوة بوصفها سلوكيات تكيّف عاطفي متزامنة لدى طلبة المدارس من عمر (12-17) عاماً في الأردن"، تناولت فيها نتائج دراسة شملت (417) طالباً وطالبة، وأظهرت أن (4) من كل عشرة طلبة يلجؤون إلى الأكل العاطفي، فيما يستخدم أكثر من ربعهم السجائر الإلكترونية، كما كشفت النتائج عن تزامن هذه السلوكيات لدى المراهقين، دون أن يحلّ أحدها محل الآخر، وأكدت الدراسة أهمية تعزيز مهارات التكيّف العاطفي لدى الطلبة، ودمجها ضمن برامج الصحة المدرسية، وقد حظيت الورقة بإشادة القائمين على المؤتمر والحضور، لما تميزت به من حداثة في الطرح وتناولها (3) سلوكيات مؤثرة في صحة المراهقين ضمن دراسة واحدة، بما يسلط الضوء على أهمية التعامل معها والحد من آثارها على صحة الأجيال القادمة.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع حرص كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها العلمي في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ودعم جهود البحث العلمي في مجالات التغذية وصحة الطفل، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ومواكبة المستجدات العلمية، وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع والارتقاء بالوعي الصحي.