كابيتال بنك يعزز الوعي بسرطان الثدي بالشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان

خبرني - أطلق كابيتال بنك خلال شهر تشرين الأول مجموعة من المبادرات الصحية والتوعوية والمجتمعية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان وبمشاركة موظفيه.

وفي هذا السياق، حرص البنك على توفير فحوصات طبية وسريرية لموظفاته في المقر الرئيسي، تمكيناً لهنّ من اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لنشر ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بصحتهنّ ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة.

كما استضاف كابيتال بنك جلسة توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي، أتاحت لموظفاته في مختلف المواقع التعرف إلى أبرز المعلومات المتعلقة بصحة الثدي وعوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر.

وضمن المبادرات المجتمعية المصاحبة، استضاف البنك في مقره الرئيسي مبادرة "دكان الخير" التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، وأتاح لموظفيه المساهمة في دعم جهود مكافحة السرطان من خلال شراء المنتجات والأشغال اليدوية المعروضة، وتحويل مشاركتهم بالكامل إلى دعم مالي. وقد لاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً من الموظفين الذين أظهروا روحاً تطوعية وإنسانية عالية.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: "تمثل صحة الموظفين ورفاههم أولوية أساسية لدى كابيتال بنك، ونحرص على ترجمة التوعية بسرطان الثدي إلى خطوات عملية تعزز ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بالصحة. كما تعكس هذه المبادرات التي نعتز بتنظيمها سنوياً أهمية الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان، وإتاحة الفرصة أمام الموظفين للمشاركة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة المرض."

وتندرج هذه المبادرات ضمن التزام كابيتال بنك بتوفير بيئة عمل داعمة لصحة موظفيه ورفاههم، ومساندة المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة السرطان.