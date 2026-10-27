الدكتورة بَزادوغ من عمان العربية تقدم محاضرة توعوية وتتابع الخريجين ميدانيًا

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي ومتابعة الخريجين في مواقع عملهم، نظمت كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة محاضرة توعوية بعنوان: "البيئة التعليمية المتكاملة: نظام، وإتقان، وانسجام"، قدمتها الدكتورة دينا بزادوغ عضو هيئة التدريس في الكلية، لكادر روضة مدارس المدار الدولية.

وتناولت الدكتورة بَزادوغ خلال المحاضرة أهمية التكامل بين الجوانب الإدارية والتربوية، وتعزيز التناغم والتعاون بين الإدارة والمعلمات، إلى جانب مراعاة الخصائص النمائية للأطفال في مرحلة الروضة، وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من المعلمات، من خلال الاستفسارات والمداخلات التي أثرت محاورها، مؤكدين على أهمية الموضوعات المطروحة وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في بيئة العمل، لا سيما في ظل ما توفره إدارة الروضة من بيئة عمل تعاونية وداعمة ومحفزة، كما تضمنت الزيارة لقاءً مع خريجتي برنامج الدبلوم العالي في التربية، السيدة ساندرا معاف مديرة الروضة، ومساعدتها السيدة فرح إلياس، تم خلاله الاطلاع على تجربتهما المهنية وإنجازاتهما في مجال العمل التربوي، والتعرّف إلى مدى توظيفهما للمعارف والمهارات التي اكتسبتاها خلال دراستهما في البرنامج في تطوير أدائهما المهني والارتقاء بالعمل داخل الروضة.

وفي ختام الزيارة أعربت خريجتا جامعة عمان العربية عن اعتزازهما باستمرار التواصل مع كلية العلوم التربوية والنفسية، وحرصهما على تشجيع المعلمات على الالتحاق ببرامج الكلية، لما توفره من معارف ومهارات تسهم في تطوير أدائهن وتعزيز نموهن المهني، وتأتي هذه الزيارة في إطار توجهات الجامعة الهادفة إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتوطيد التواصل مع خريجيها، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التربوية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، ودعم فرص التعلم والتطوير المهني المستمر.