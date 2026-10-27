كريف الأردن توقّع اتفاقية لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني مع شركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو

خبرني - وقّعت شركة كريف الأردن اتفاقية لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني مع شركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو، في خطوة تعكس مواصلة كريف الأردن التوسع في تقديم خدمات الاستعلام الائتماني لقطاع المركبات، وتعزيز الاعتماد على البيانات الائتمانية في دعم القرارات التجارية وإدارة المخاطر.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، والسيد خالد محمد عليان ممثلاً عن شركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو، بهدف تعزيز كفاءة شركة القدرة في عمليات تقييم العملاء، والارتقاء بآليات اتخاذ القرارات التجارية والائتمانية لديها.

وبموجب الاتفاقية، تنضم شركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو إلى منظومة كريف الأردن، للاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني، بما يتيح لها الاطلاع على السجل الائتماني وسجل الشيكات المعادة للعملاء الذين يرغبون بتقسيط مشترياتهم من المركبات من خلال تمويل داخلي مياشر من الشركة، بما يدعم تقييم الجدارة الائتمانية، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر، ويسهم في اتخاذ قرارات تجارية وائتمانية أكثر دقة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية كريف الأردن الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع تجارة المركبات، بما يعزز دور المعلومات الائتمانية في دعم بيئة الأعمال وترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الائتمان والحد من المخاطر.

وقال مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي إن الاتفاقية تمثل خطوة تعزيز استراتيجية الشركة للتوسع في خدمة قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المعلومات الائتمانية في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعكس أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن خدمات الاستعلام الائتماني ومعلومات الشيكات المعادة توفر للشركات قاعدة معلومات موثوقة حول السلوك الائتماني للعملاء، بما يساعدها على تقييم المخاطر قبل إبرام عمليات البيع أو التمويل، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، الأمر الذي يعزز سلامة التعاملات التجارية ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.