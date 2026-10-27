جامعة الشرق الأوسط: الأردن عصيّ على الاختراق ووحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب

خبرني - أكدت جامعة الشرق الأوسط أن الأردن سيبقى عصيًّا على الاختراق، وأن وحدة الأردنيين وتماسك نسيجهم الوطني يشكلان سدًّا منيعًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال وقفة تضامنية نظّمتها الجامعة تنديدًا بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتضامنًا مع ذوي الشهداء.

شهدت الوقفة، التي تخللتها دقيقة صمت، مشاركة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، ونائب رئيس هيئة المديرين الدكتور أحمد ناصر الدين، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة، تأكيدًا على قيم المحبة والتآخي ووحدة المصير بين الأردنيين.

وقال ناصر الدين إن الالتفاف الوطني الذي أعقب الاعتداء يؤكد أن الأردن دولة عصية على الاختراق، بجذورها الراسخة وقيادتها الهاشمية الحكيمة وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، إلى جانب وعي شعبها وتماسكه.

وأضاف أن محاولات بث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين فشلت أمام وحدة الأردنيين، مؤكدًا أن المصاب الذي ألمّ بالكرك هو مصاب الأردن بأسره، قيادةً وشعبًا.

وأشار إلى أن ارتداء جلالة الملك عبد الله الثاني الزي العسكري يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الأردن يقف موحدًا في مواجهة الإرهاب والتطرف.

من جانبها، أكدت المحادين أن الاعتداء الإرهابي جريمة تستهدف أمن المجتمع الأردني بأسره، مشددة على أن الأردنيين أثبتوا عبر تاريخهم تماسكهم في مواجهة محاولات الفرقة، مضيفة أن من عاش في الكرك يعرف أنها لم تشهد خلافات قائمة على أساس ديني أو طائفي، وأن وحدة الأردنيين أعمق من أن تُختزل في مفاهيم التعايش والتسامح.

وشددت المحادين على أن من أبرز الدروس التي ينبغي استخلاصها من هذه الحادثة عدم الانجرار إلى التصنيفات التي يسعى الفكر المتطرف إلى ترسيخها بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة أن الأردنيين يجمعهم تاريخ مشترك وقيم راسخة من الانتماء والتآخي، وأن أي محاولة للمساس بهذه الثوابت ستصطدم بوعي المجتمع وتماسكه.

بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور أن تنظيم الوقفة بالتزامن مع تشييع الشهداء يأتي تعبيرًا عن تضامن الجامعة مع أهالي الكرك ومشاركتهم مصابهم.

وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام، الإعلامي الدكتور حازم الرحاحلة، أن استهداف الأبرياء ودور العبادة جريمة تمس أمن المجتمع الأردني، ولن تنجح في النيل من ثوابته ووحدته.

من جهتها، شددت الطالبة سالي خضراوي على أن المحبة والسلام يجمعان الأردنيين مسلمين ومسيحيين تحت مظلة وطن واحد ومصير مشترك، فيما أكد نائب رئيس البرلمان الطلابي أنس الشهوان أن محاولات بث الفرقة لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم.

واختُتمت الوقفة بالتأكيد على أن وحدة الأردنيين وتلاحمهم سيبقيان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن الأردن سيظل نموذجًا في الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.