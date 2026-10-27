مكمل غذائي تناوله أثناء الحمل قد يرفع ذكاء الأطفال

خبرني - تشير دراسة إلى أن مكملا غذائيا موجودا في أطعمة شائعة مثل الدجاج والبيض ولحم البقر والسمك، قد يعزز تطور دماغ الجنين، ويحسن السلوك الاجتماعي والأداء المعرفي لديهم عند سن الرابعة.

وأظهرت تجربة سريرية من جامعة كولورادو أن أطفال الأمهات اللواتي تلقين مكملات "الفوسفاتيديل كولين" (Phosphatidylcholine)، وهو شكل من أشكال "الكولين" (مركب عضوي يشبه في تركيبته ووظائفه فيتامينات مجموعة "ب" B-complex)، كانوا أقل عرضة لمشكلات في تطور اللغة والمهارات الاجتماعية لديهم، وسجلوا درجات أعلى في اختبارات الذكاء مقارنة بأقرانهم الذين تناولت أمهاتهم دواء وهميا.

وفي أكبر تجربة سريرية عشوائية لمكملات الكولين قبل الولادة، تمت دراسة أكثر من 200 امرأة حامل تناولن 9000 مغ من "الفوسفاتيديل كولين". وتم تقييم سلوك الأطفال من 18 شهرا إلى 4 سنوات. وأوضحت النتائج أن 4% فقط من أطفال المجموعة التي تلقت المكملات عانوا من مشكلات في الانسحاب الاجتماعي، مقارنة بـ24% في مجموعة الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أيضا أن الأطفال في مجموعة المكملات ظهرت لديهم أنماط سلوكية وصعوبات لغوية مرتبطة غالبا بالتوحد أقل بكثير، بينما لم تظهر مشكلات الانتباه أي تحسن ملحوظ. ورغم ذلك، أشار المؤلفون إلى أن النتائج تدعم فعالية مكملات "الكولين" في تعزيز نمو دماغ الجنين، ما قد يؤثر على نقاشات الأطباء حول الخيارات المتاحة للأمهات الحوامل.

وأكد الكاتب الرئيسي للدراسة، روبرت فريدمان، أن مكملات "الكولين" يمكن أن تحدث تأثيرات دائمة على تطور دماغ الطفل، حيث ينشّط "الكولين" مستقبلات تعمل على تطوير الخلايا العصبية. وأظهر أن العديد من الأمهات لا يكتسبن ما يكفي من "الكولين" من نظامهن الغذائي، ما يجعل المكملات ضرورية.

وأوصى الباحثون بجرعة أقل من تلك المستخدمة في الدراسة، مقترحين 7200 مغ من "الفوسفاتيديل كولين" أو 900 مغ من "الكولين" العادي كبديل.