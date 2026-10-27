مصر.. التحقيق في بلاغ ضد بسمة بوسيل بسبب الإزعاج

خبرني - تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في بلاغ تقدم به أحد جيران الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، اتهمها فيه بالتسبب في الإزعاج الصادر من الفيلا الخاصة بها بمدينة الشيخ زايد، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الاثنين، أن الجار تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر، أعرب خلاله عن تضرره من الإزعاج المنبعث من الفيلا، وطالب الجهات المختصة بالتدخل وفحص الشكوى.

تحرير محضر ضد بسمة بوسيل

وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية، جرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وأُخطرت النيابة العامة المختصة بالواقعة لمباشرة التحقيق، وفحص ملابسات البلاغ للوقوف على حقيقة الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

ولم تتضمن التقارير المنشورة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإزعاج محل الشكوى، كما لم يُنشر رد من بسمة بوسيل على الاتهام حتى الآن.

وتظل الواقعة في إطار بلاغ قيد التحقيق، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية الفنانة عن الاتهام المنسوب إليها.

تامر حسني.. زواج استمر 11 عاماً

وبسمة بوسيل مغنية مغربية سابقة، اشتهرت عربياً من خلال مشاركتها في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، قبل ارتباطها بالفنان المصري تامر حسني.



وأعلن تامر حسني زواجه من بسمة بوسيل رسمياً في أغسطس (آب) 2012، بعد علاقة بدأت بالتعارف في الوسط الفني، ورُزق الزوجان بثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم.

وفي 27 أبريل (نيسان) 2023، أعلنت بسمة بوسيل انفصالها رسمياً عن تامر حسني عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مؤكدة استمرار المودة والاحترام بينهما، وهو ما أكده الفنان المصري في منشور له آنذاك.

وجاء إعلان الطلاق بعد زواج استمر نحو 11 عاماً، لتستمر علاقة الطرفين من خلال أبنائهما الثلاثة.