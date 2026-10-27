الرغوة الكثيفة لا تعني تنظيفاً أفضل.. إليك معيار اختيار الغسول

خبرني - تمنح الرغوة الكثيفة إحساساً فورياً بالنظافة، وقد تدفع إلى الاعتقاد بأن الغسول كلما ازدادت رغوته ازدادت قدرته على إزالة الشوائب والدهون.

إلا أن هذا الانطباع لا يعكس بالضرورة ما يحدث على سطح البشرة. ففاعلية التنظيف لا تقاس بكمية الرغوة، بل بقدرة التركيبة على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من دون الإخلال بالتوازن الطبيعي للجلد.



وتكمن أهمية هذه المسألة في أن التنظيف خطوة أساسية للتخلص من بقايا مستحضرات التجميل وواقي الشمس والعرق والملوثات التي تتراكم خلال اليوم، لكن اختيار منظف غير مناسب قد يحوّل هذه الخطوة إلى مصدر للجفاف والتهيج.

لذلك، فإن فهم طبيعة المنظفات الرغوية ومكوناتها يساعد على اختيار أفضلها لطبيعة كل بشرة وحاجاتها.

- مفعول الرغوة على البشرة

تعتمد المنظفات الرغوية على مواد خافضة للتوتر السطحي، تساعد على تفكيك الدهون وإزالة الأوساخ والشوائب بالماء. وتختلف هذه المواد في قوتها وتأثيرها في البشرة، فبعض التركيبات ينظف بفاعلية مع الحفاظ على قدر مناسب من الدهون الطبيعية، في حين قد تزيل التركيبات الأقوى جزءاً من الدهون التي تساهم في حماية سطح الجلد.

كما يؤدي الحاجز الجلدي دوراً أساسياً في الحد من فقدان الماء والحفاظ على مرونة البشرة وراحتها. وعندما يتعرض هذا الحاجز للاضطراب، يمكن أن يزداد فقدان الرطوبة، وتصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والاحمرار والشعور بالانزعاج. وتوضح المراجع المتخصصة في طب الجلد أن ملاءمة المنظف تعتمد على نوع البشرة وتركيبته، وليس على قوامه أو كمية الرغوة التي ينتجها وحدهما.

- غسول غير مناسب للبشرة

هناك إشارات تستحق الانتباه بعد غسل الوجه، أبرزها الشعور بالشد أو الجفاف فور شطف الغسول، وظهور القشور حول الأنف والشفاه، أو الإحساس باللسع والاحمرار. وقد تبدو البشرة خشنة بدلاً من أن تكون مريحة وناعمة، حتى بعد استخدام المرطب.

غير أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة أن الغسول الرغوي هو السبب الوحيد، إذ يمكن أن ترتبط أيضاً بالإفراط في التقشير، أو استخدام مكونات فعالة متعددة في الروتين نفسه، أو غسل الوجه بالماء الساخن، أو تكرار التنظيف أكثر مما تحتاج إليه البشرة.

لكن استمرار الانزعاج بعد استعمال الغسول يستدعي إعادة تقييم تركيبته وطريقة استخدامه. وتزداد أهمية هذه الخطوة في حالة البشرة الحساسة أو المصابة بالجفاف، لأن حاجزها الواقي قد يكون أكثر عرضة للاضطراب، ما يجعلها أقل تحملاً للمنظفات القوية وبعض المكونات المهيجة.

- مكونات تستحق الانتباه

عند قراءة قائمة المكونات، يفضل الانتباه إلى المنظفات القوية، ومنها كبريتات لوريل الصوديوم Sodium Lauryl Sulfate، التي قد تسبب تهيجاً وجفافاً، خصوصاً عند استخدامها بتركيزات أو ظروف تزيد من تأثيرها في الحاجز الجلدي. فيما لا يكفي وجود كلمة "كبريتات" وحدها للحكم على المنتج، إذ تختلف المواد المنظفة في خصائصها، كما تؤثر بقية مكونات التركيبة في أدائها النهائي.

ويجب الانتباه أيضاً إلى استعمال الأحماض المقشرة، مثل حمض الساليسيليك وحمض الغليكوليك، إذا كانت البشرة جافة أو متهيجة بالفعل، ولا سيما عند الجمع بين منظف يحتوي عليها ومستحضرات أخرى ذات تأثير مقشر. فالمشكلة قد لا تكون في مكون منفرد، بل في مجموع ما تتعرض له البشرة خلال الروتين اليومي.



في المقابل، يمكن البحث عن مكونات تدعم الترطيب وراحة الجلد، مثل الغليسرين وحمض الهيالورونيك، إلى جانب السيراميدات التي تساهم في دعم الحاجز الواقي، والنياسيناميد الذي قد يساعد على تحسين وظيفة الحاجز وتقليل بعض مظاهر التهيج. مع ذلك، تبقى ملاءمة التركيبة الكاملة أهم من وجود مكون واحد على الملصق.

- اختيار الغسول وفق نوع البشرة

تستفيد البشرة الدهنية من منظف رغوي لطيف يساعد على إزالة فائض الزهم والشوائب، شرط ألا يتركها مشدودة أو متهيجة بعد الاستعمال. أما البشرة الجافة، فقد تجد راحة أكبر مع المنظفات ذات الصيغة الكريمية أو الحليبية أو التركيبات المرطبة قليلة الرغوة، التي تنظف من دون أن تزيد الإحساس بالجفاف.

وبالنسبة إلى البشرة المختلطة، ينصح باختيار منظف هلامي لطيف أو تركيبة رغوية متوازنة، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق الدهنية عن المناطق الأكثر جفافاً. بينما يفضل أن تعتمد البشرة الحساسة على تركيبة بسيطة ولطيفة، خالية من العطور عند الحاجة إلى تقليل مصادر التهيج. ولا ينبغي التعامل مع هذه الخيارات بوصفها قواعد مطلقة؛ فقد تناسب تركيبة رغوية مرطبة بشرة جافة، بينما لا تلائم تركيبة أخرى بشرة دهنية. المعيار الأهم هو استجابة البشرة بعد الاستخدام المنتظم.



- تنظيف فعال من دون فقدان الرطوبة

تبدأ العناية الصحيحة باستخدام ماء فاتر بدلاً من الماء الساخن، ثم تدليك الغسول بلطف لفترة قصيرة من دون فرك البشرة أو استخدام أدوات خشنة. وبعد شطفه جيداً، يُستحسن وضع المرطب فيما لا تزال البشرة محتفظة بقليل من الرطوبة، للمساعدة على الحد من فقدان الماء.

كما من الضروري تجنب الإفراط في غسل الوجه أو الجمع بين منظف قوي ومقشرات متعددة عندما تظهر علامات الجفاف. وإذا استمر الشعور بالشد أو الاحمرار، يمكن تقليل وتيرة استخدام المنظف أو استبداله بتركيبة ألطف، مع استشارة طبيب الجلد إذا استمرت الأعراض أو ازدادت حدتها.

ولا تكمن جودة الغسول في الرغوة التي يتركها بين اليدين، بل في قدرته على تنظيف البشرة مع الحفاظ على راحتها وتوازنها. فالبشرة النظيفة ليست تلك التي تفقد كل دهونها الطبيعية، وإنما تلك التي تتخلص من الشوائب من دون أن تفقد ما تحتاج إليه لتبقى محمية ومرنة.