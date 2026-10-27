تنوع الغذاء يحمي كبار السن من قرحة المعدة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون ونشرتها مجلة "Frontiers in Nutrition" أن النظام الغذائي المتنوع يقلل خطر الإصابة بقرحة المعدة عند كبار السن.

حلل الباحثون بيانات 13274 شخصا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، جُمعت في الفترة من 2008 إلى 2018، وفي بداية الدراسة لم يكن لدى أي منهم قرحة المعدة، وأجروا تقييما لتنوع النظام الغذائي وفقا لتسع مجموعات من المنتجات الغذائية، وتأثير هذا التنوع على الصحة.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية متنوعة كانوا أقل عرضة للإصابة بقرحة المعدة بنسبة 24% مقارنة بمن يتبعون أنظمة غذائية فيها منتجات غذائية محدودة، وفي الوقت نفسه، كانت كل نقطة إضافية على مقياس تنوع التغذية تقابل انخفاضا في الخطر بنحو 5.6%.

واستمرت العلاقة بعد أخذ العمر ونمط الحياة والحالة الصحية وعوامل أخرى في الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت العلاقة الأكثر وضوحا في السنوات الأولى من الدراسة، وبعد ثلاث سنوات من المراقبة لم تعد ذات دلالة إحصائية.

ويفترض الباحثون أن النظام الغذائي المتنوع يوفر للجسم حاجته من الفيتامينات والمواد الغذائية التي تقوي المناعة وتساعد على محاربة الأمراض، ومنها الفيروسات والبكتيريا التي قد تسبب قرحة المعدة، لكن تأثير هذا النظام قد يكون قصير الأمد، لذا من الضروري تناول أطعمة متنوعة تجمع بين اللحوم والخضروات والفواكه باستمرار.